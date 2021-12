Senado aplaza debate sobre la regulación de la marihuana

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, informó que la reforma para la regulación integral de la marihuana, que se esperaba sería aprobada al finalizar este periodo ordinario de sesiones, se aplazará nuevamente.

"No, marihuana no sale, porque ayer me dijeron los de la comisión que ya no se pudo, la verdad es que la comisión está preparando una iniciativa porque había dos alternativas, una continuar con el trámite anterior donde la Cámara de Diputados como cámara de revisión nos rechazó el dictamen y lo modificó, o presentar una nueva iniciativa para partir de cero".

En entrevista, dijo que por la trascendencia de esta iniciativa vale la pena esperar a que existan las condiciones para aprobar la mejor regulación posible.

"Pues tiene cien años el prohibicionismo, si son meses más no pasa nada", dijo al ser cuestionado sobre este nuevo aplazamiento.