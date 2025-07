Senado aprueba polémica Ley de Inteligencia; oposición acusa "gobierno espía"

En la última sesión del periodo extraordinario, el pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y particular, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, considerada por la 4T como una pieza central de la Estrategia Nacional de Seguridad, pero denominada por la oposición como la "Ley Espía".

El coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que este periodo extraordinario pasará a la historia como uno de los más oscuros en la historia moderna de nuestro país.

"Va a pasar a la historia como el periodo extraordinario en el que se consolidó el gobierno espía. Y es lo de menos que espíen a opositores, que los espíen a ustedes para disciplinarlos".

Señaló que la Ley de Investigación e Inteligencia es literalmente "el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía".

La bancada blanquiazul desplegó en el salón de plenos una manta con la leyenda "Gobierno Espía", mientras que los senadores de Morena respondieron con otra que decía "Genaro García Luna, narcotraficante. Calderón, su jefe".

"¿A qué le tienen miedo?", cuestionó desde tribuna el senador morenista Félix Salgado Macedonio a la oposición.

"Seamos francos y sinceros. ¿A qué le tienen miedo? ¿A la geolocalización para que no los encuentren sus esposas? ¿A que no les encuentren sus cuentas bancarias en Andorra? ¿En los países donde existen los paraísos fiscales, donde se lava el dinero, donde serán socios cuando construyen grandes naves porque andan huyendo? Hay muchos que andan huyendo. ¿A dónde se van? ¿Dónde andan sus presidentes de la República, sus expresidentes de la República? ¿Dónde andan? ¿Dónde anda (Felipe) Calderón?, aquel que soñó con ser general", pregunto, al tiempo de solicitar que se proyectara en la pantalla del salón una fotografía del exmandatario panista vestido con uniforme militar.

"No tengan miedo, la delincuencia común, la delincuencia organizada y la delincuencia oficial, que algunos, no me quiero equivocar, han de ser parte de esa delincuencia al la que le tienen miedo. Seamos francos y sinceros", apuntó.

La senadora Amalia García, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la seguridad no se construye solo desde el centro. "Incluir a los gobiernos estatales del Centro Nacional de Inteligencia es un error que debilita la respuesta al crimen. Urgen mecanismos eficaces para compartir inteligencia entre Federación, Estados y municipios", subrayó.

Dijo que falta incluir a la sociedad civil y no volver a las épocas en las que el Ejército y la Dirección Federal de Seguridad desaparecieron y espiaron a muchos mexicanos.

"Los Estados deben aplicar el principio de minimización de datos solo para recolectar lo estrictamente necesario, por el tiempo indispensable, con salvaguardas claras. Qué bueno que haya la decisión de aplicar inteligencia e investigación, pero falta hacerlo para construir un Estado democrático de derecho con controles desde la sociedad civil", sentenció.