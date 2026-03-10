Senado aprueba reforma para combatir piratería y proteger patentes

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

aprobó la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

presidencial que busca fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación; promover la transferencia tecnológica, el aceleramiento de otorgamiento de patentes mexicanas, así como la protección y promoción de signos distintivos, productos, servicios y patentes, así como combatir la piratería en el país.Durante la sesión ordinaria, se avaló en lo general y en lo particular cona favor laa la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) para garantizar una protección eficaz de invenciones, marcas y patentes, al igual que combatir la piratería y agilizar los trámites, con el fin de fomentar la innovación y la competitividad de México.En los argumentos se indica que del año, se otorgaronde las cuales 118 mil 311 son de nacionalidad extranjera, subrayando que México se encuentra muy por debajo, 5%, de patentes nacionales, frente a 10% de Canadá y 46% de los Estados Unidos de América.Se incorpora la figura de la "", la cual tendría como finalidad fortalecer los derechos de propiedad industrial en beneficio de las personas inventoras que soliciten protección de patentes en México, además de ser una herramienta estratégica que les da la posibilidad de unaRespecto al desarrollo de la, se señala que es tarea del, como garante de los derechos del pueblo, promover y regular que el uso de esta inteligencia sea de acuerdo con principios y bases que eliminen riesgos que supongan la violación de derechos y, en caso de que se actualice un mal uso de esta herramienta.En tribuna, el presidente de la Comisión de Economía,, destacó que se establece la figura de "", es decir,, para evitar que una persona comerciante vincule su marca de forma encubierta en un evento —sea deportivo, musical, cultural, etc.— del cual no es patrocinador oficial, con el fin de aprovechar su gran cobertura mediática y masiva convocatoria.Al argumentar la, expuso. Indicó que se termina con la ", no más expedientes olvidados. Estamos alineando al(IMPI) con lasde Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, donde la autoridad es empujada a actuar con eficiencia, pero siempre con rigor técnico".Para fortalecer la innovación mexicana, agregó, se introduce la. Esto espara las y los jóvenes universitarios, así como para las personas empresarias, pues les permite obtener unainmediata, dándoles un año para fortalecer su proyecto o conseguir financiamiento.Lafue turnada a lapara su análisis y eventual aprobación.