Senado arranca discusión para hacer nueva votación para CNDH

El Senado de la República arrancó la discusión de la reposición de la elección del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debido a las presuntas irregularidades que se presentaron en la sesión del pasado jueves 7 de noviembre.

Los grupos parlamentarios acordaron reponer el procedimiento de la tercera votación, a fin de darle certeza y legitimidad a la elección de la CNDH, y al sucesor del Luis Raúl González Pérez.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que su bancada propuso rehacerse todo el procedimiento, y con ello también la votación, por lo que su voto será congruente y será por la autonomía del organismo.

"Nosotros estamos firmes en lo que hemos planteado desde un principio. Ya emitimos nuestro voto, no estemos generando más y más violaciones al procedimiento. Vamos a ser congruentes con lo que sucedió la vez pasada, en lo que nosotros no dimos el triunfo a quien resultó posiblemente con la mayoría", expresó el priista.

Su homólogo de Verde Ecologista, Manuel Velasco, dijo que su bancada no acepta que se reponga el proceso de votación para elegir al titular de la CNDH.

"Yo creo que no se debe volver a reponer. Yo no coincido con el senador Monreal de que se reponga el proceso, porque ya se llevó a cabo la votación el día jueves y se tiene que sostener la votación que se llevó a cabo", externó.

El jueves pasado, Rosario Piedra Ibarra, fue electa por el Senado como nueva titular de la CNDH para los próximos 5 años; logró la mayoría calificada, es decir, el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes (114), por lo que alcanzó los 76 votos que se requerían.

Sin embargo, la bancada del PAN en el Senado, junto con el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, acusaron de fraude la elección de la presidencia.