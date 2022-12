Senado avala cláusula de "vida eterna" para Verde y PT

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado avaló incluir en el dictamen de reforma electoral la llamada "cláusula de vida eterna" para favorecer a los partidos aliados de Morena, es decir el PT, PVEM y PES, ello en medio del rechazó de legisladores de oposición quienes acusaron un pago de favores y la inconstitucionalidad de estos cambios que se incluyeron de último momento.

Con 58 votos a favor y 49 en contra se aceptaron la reserva presentada por el senador del PVEM, Israel Zamora, a nombre de ese partido y del Partido del Trabajo, que incluye reconocer el derecho de los partidos políticos para promover candidaturas comunes.

Argumentó que la figura de candidaturas comunes permitirá a la ciudadanía saber que su voto se dirigirá a un partido en concreto, garantizando la certeza, objetividad y autenticidad del sufragio y que varias entidades federativas tienen vigente en sus legislaciones.

Ismael Zamora, afirmó que su propuesta no representa una transferencia de votos y acusó a la oposición de pretender instaurar el fascismo al obstaculizar la pluralidad en el sistema electoral, así como defendió los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Senadores de oposición expusieron que esta reforma servirá para consumar un fraude electoral a través de la transferencia de votos a los partidos satélite para que conserven su registro, más allá del 3 por ciento que establece la Constitución para tal supuesto.

En tribuna, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, dijo que el problema no es la candidatura común, el problema ilegal, de prostitución electoral, es la transferencia de votos, es decir, que "por un convenio votos que no obtuvo un partido, por ejemplo el Partido Verde, Morena se lo pase".

Damián Zepeda cuestionó esta modificación por ser un tema dañino para la democracia y expuso que hoy la ley vigente prohíbe la transferencia de votos. "Hay una prohibición expresa hoy en la ley a nivel nacional para transferir votos".

"Las cosas como son, las cosas por su nombre, esto que están proponiendo se llama fraude electoral legal. ¿Qué quieren hacer?, que en la boleta no votes por el cuadrito de su partido, que votes por un cuadrito que no puede traer partidos y que firme un convenio, un papel, antes que digan cuánto valen. Yo te voy a extorsionar, te voy a presionar, te voy a chantajear para firmarte tu coalición y te voy a decir valgo tanto, quieres sí, quieres no. ¿Qué opinan los ciudadanos?, no me interesa lo que opinen los ciudadanos, vale el voto, lo que diga el convenio de coalición, es una vergüenza".

"¿Saben qué va a pasar?, que van a lograr la vida artificial, cualquier partido va a lograr el 3 por ciento que le pide la ley para sobrevivir y eso va ser que nos cuesten millones de pesos al año a todos los mexicanos y no votaron por ellos, ¡es un fraude!, les van a dar pluris...", subrayó.

"Les parece correcto que un partido por el cual no vota la gente, tenga presupuesto, tenga vida, tenga representación...yo estoy de acuerdo en que se bajen los requisitos para formar partidos, pero no que tengan votos cuando no se los ganaron en las urnas", puntualizó.