Senado convoca sesión para votar Plan B de reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Tras subsanar algunas observaciones de técnica legislativa, las

de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del

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convocaron a las 13:30 horas de este martes a lapara discutir y votar eldel Plan B de la reforma electoral.Las y losde ambas comisiones recibieron elEl texto mantiene la propuesta presidencial de que lade mandato se pueda realizar eldelde ejercicio de la persona titular del Ejecutivo, tema en el que elha expresado su desacuerdo.Se corrige elenpara evitar que tengan que aumentarse en los municipios más pequeños y se recupera el tema de la, que en la iniciativa presidencial había sido eliminado.Se mantiene elde los, que no podrá aumentar arriba de la inflación y se propone una disminución de 15 por ciento a los recursos asignados alLa iniciativa se inspira en los principios de, con un claro compromiso en el cuidado de los recursos, para que los ahorros se destinen a quienes más lo necesitan; y por el otro, eldirecta a través de la, con el objeto de que el pueblo cuente con un instrumento constitucional que garantice que un gobernante que no procure el bienestar de la población o atente contra el interés popular nacional sea revocado en su mandato de manera institucional y pacífica.En ese contexto, en la iniciativa se propone modificar elde lapara prever que todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México, ajusten susa los límites que se establecen en el artículo 127 de la propia; y se determinan los casos en los que se prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio de los servidores públicos usando recursos del Estado, tal como el Seguro de Separación Individualizado o las cajas de ahorro especiales, con excepción de aquellos derechos cuya obligación de otorgarlos derive de ley, contratos colectivos de trabajo o condiciones generales de trabajo.Esto implica que en los, se ajustarán sus montos conforme a lo siguiente:En el caso del, se establecen obligaciones de diagnóstico ya partir del siguiente ejercicio fiscal de unrespecto al presupuesto aprobado en 2026, conforme a las disposiciones y valores constitucionales, para buscar que la élite política partidista que tanto tiempo mantuvo el poder y que lo concentró de manera excesiva, alejada de la realidad y de la dinámica social, comprenda que el postulado de los cargos públicos es servir al pueblo y no a las cúpulas partidistas que tanto daño han hecho a este país.Se propone una nueva integración de lospara que ajusten su composición a unay a un máximo depor municipio, evitando que dicha integración se pervierta por criterios de utilidad o renta política, o por beneficios personales, y responda en cambio a un genuino criterio de representación democrática."Con el objetivo de disminuir los costos de operación y organización, así como el agotamiento de la ciudadanía, y recogiendo el sentir popular, se propone ampliar el periodo de solicitud de la, a fin de que pueda realizarse en eldel ejercicio del Mandato", plantea la iniciativa, que propone permitir a la persona titular del Ejecutivo hacer