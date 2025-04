“Senado no tiene voluntad política”

Ciudad de México.- Al Senado “le falta mucha voluntad política y voluntad del corazón” para reconocer y atender la crisis de desapariciones en México, reclamaron madres buscadoras de todo el país que clausuraron de manera simbólica el recinto para protestar por las agresiones verbales que ha hecho el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

A gritos, exigieron al legislador una disculpa por las declaraciones en las que aseguró que en México las desapariciones forzadas no existen, no son sistemáticas y son pocas, tras subrayar que el morenista carece de la experiencia política necesaria, así como en el tema, para emitir una opinión informada.

“Noroña se la pasa revictimizando a las familias... No estamos enojadas, estamos encabronadas y lo que le sigue, por eso este señor tiene que salir a dar una disculpa pública a las más de 120 mil familias buscadoras.

Las rastreadoras pegaron un sello de clausura frente a la Puerta 3 de la Cámara Alta en la calle Madrid. Junto a él, colocaron cientos de fichas de búsqueda con las identidades de los familiares que buscan o que encontraron en fosas clandestinas.

“Les falta mucha voluntad para atender a las víctimas. Mucha voluntad política y voluntad del corazón. Nosotros no tenemos colores, nosotros no tenemos inclinaciones políticas, no somos de la derecha o gente que se opone a ellos”, dijo la buscadora María del Tránsito.

En el asfalto, los colectivos pintaron la frase “Negar y ocultar es desaparecer +127,000” con el objetivo de insistir, como lo hicieron durante la administración de López Obrador, en que las instituciones del Estado “desaparecen desaparecidos” con el borrado de cifras en censos y la negación de la crisis.