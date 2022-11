Senado omite pronunciarse ante militarización de Texas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- El Senado mexicano omitió discutir y aprobar un pronunciamiento para repudiar y rechazar la decisión del gobernador del estado Texas, Greg Abbott, de invocar las cláusulas de invasión para incrementar las medidas de seguridad en la frontera con México que incluyen el uso de tanques militares para vigilar la frontera Juárez-El Paso, como parte de un plan de "caza" de indocumentados.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, Gina Cruz Blackledge, solicitó al presidente de la Mesa Directiva del Senado en funciones, Eruviel Ávila, que se discutiera el tema como de urgente resolución. Sin embargo, no fue incluido como tema prioritario y se turnó a comisiones la propuesta.

"Quiero compartir con la asamblea que el día de hoy he inscrito una proposición, con punto de acuerdo para que el Senado de la República manifieste su sentir con respecto a la decisión que ha tomado el gobernador del estado de Greg Abbott, de invocar las cláusulas de invasión para incrementar las medidas de seguridad en la frontera con México", dijo la senadora del PAN desde su escaño.

"Creo que son muy lamentables estas medidas que ha anunciado, que son desplegar a la Guardia Nacional para asegurar la frontera y repeler y retornar a migrantes que intentes cruzar ilegalmente", advirtió.

Indicó que el gobernador de Texas busca desplegar al Departamento de Seguridad Pública de Texas para arrestar y enviar a la frontera a inmigrantes que hayan cruzado ilegalmente.

Asimismo, construir un muro fronterizo en diversos condados de la frontera, desplegar botes armados para asegurar la frontera y designar a los cárteles de las drogas mexicanos como organizaciones terroristas, además de cooperar con otros estados para asegurar la frontera.

Gina Cruz Blackledge, añadió, que el gobernador de Texas, también busca proveer de recursos a condados fronterizos para incrementar sus esfuerzos "para responder a la invasión de la frontera".

"Creo que es lamentable esta posición en algunos de los puntos extremos y creo que el Senado de la República no nos podemos quedar callados respecto a esta posibilidad de nombrar como invasores a nuestros migrantes", subrayó.

Ante ello, propuso varios puntos de acuerdo para que el Senado de la República se manifieste y lamente la decisión del gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, de invocar las cláusulas de invasión para incrementar las medidas de seguridad y que el Senado del a República exhorte, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores a establecer un diálogo con las autoridades del estado de Texas, con la finalidad de poder llegar a una solución diplomática.

"Esta es una propuesta que estoy haciendo y obviamente buscando la posibilidad de que este punto de acuerdo sea acordado como de urgente y obvia resolución, y que el Senado de la República haga propio el mismo", concluyó.