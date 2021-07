Senado ratifica a Roberto Salcedo como titular de la Función Pública

El pleno del Senado de la República ratificó a Roberto Salcedo Aquino como secretario de la Función Pública (SFP) quien fue propuesto por el Ejecutivo Federal para ocupar dicho cargo, quien de inmediato rindió protesta ante el pleno legislativo.

Durante la sesión del periodo extraordinario se aprobó por 97 votos a favor, 14 en contra por parte de la bancada del PAN y una abstención, la ratificación de Salcedo Aquino. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, le tomó la protesta de ley y le deseó éxito en su nueva responsabilidad.

Mónica Balboa, senadora por Morena, dio lectura al dictamen y expuso que Roberto Salcedo cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo de secretario de la Función Pública, así como no tiene ningún impedimento legal para ocupar dicho cargo.

La senadora del PRI, Nuvia Magdalena Mayorga, en tribuna se pronunció en favor de la designación de Roberto Salcedo Aquino, no obstante, dijo que no hay avances en contra de la corrupción, en particular sobre las compras de medicamentos; así como la Función Pública ha sido omisa en algunos casos y utilizada como instrumento de opresión excesiva en otros.

La senadora del PAN, Xóchilt Gálvez, argumentó el voto en contra de esa bancada y dijo que el combate a la corrupción y la impunidad son el lema de la Cuarta Transformación; no obstante, existen casos y denuncias contra Manuel Barttlet, así como Irma Eréndira Sandoval, pero no hay resultados, ni investigaciones, pero sí exoneración de estos funcionarios.

El senador del PVEM, Rogelio Israel Zamora, respaldó a nombre de esa bancada el nombramiento y expuso que el funcionario tiene la experiencia y los elementos técnicos para atender la responsabilidad de combatir y avanzar en la erradicación de la impunidad y la corrupción en el sector público.

Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, respaldó el nombramiento y dijo que el funcionario por el compromiso de combatir las causas y efectos de la corrupción, a través de la prevención y las acciones coordinadas, así como mejorar la eficacia de la gestión gubernamental, el cumplimiento de las metas, la óptima utilización y profesionalización del recurso humano y la revisión de los planes de austeridad.

Roberto Salcedo Aquino fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que destituyó como titular de la Función Pública a Irma Eréndira Sandoval.

Salcedo Aquino es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, institución de la cual es catedrático. Fue subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción; Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación; Director de Planeación, Promoción y Asistencia Técnica de BANOBRAS; y Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros puestos.