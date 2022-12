Senado recibe propuesta de Carlos Joaquín González como embajador

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- Recibe el Senado propuesta de nombramiento del exgobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá, pero Comisión de Relaciones Exteriores no pudo sesionar por falta de quórum.

Fuentes del Senado informaron que la Secretaría de Gobernación solicitó que la designación del nuevo embajador en Canadá se aprobará este miércoles.

Sin embargo, las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte, no pudieron sesionar porque no alcanzaron el quórum necesario.

Minutos después, el canciller Marcelo Ebrard llamó por teléfono al presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, quien en ese momento se encontraba en el Patio del Federalismo.

Monreal tomó su celular, que le pasó uno de sus asistentes y se metió rápidamente a su oficina.