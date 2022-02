Senado, sin solicitud para nombrar embajador a Quirino Ordaz

La Mesa Directiva del Senado de aún no recibe el oficio de la Secretaría de Gobernación (Segob) donde se oficializa el nombramiento del Ejecutivo federal en favor de Quirino Ordaz como embajador de México ante España, por lo que el tema de su ratificación se encuentra en impasse.

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, confirmó a EL UNIVERSAL que hasta la tarde de ayer no se había recibido el oficio en favor del exgobernador de Sinaloa como embajador en España para iniciar el proceso de ratificación.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que preside el morenista Héctor Vasconcelos, precisó que tampoco han recibido el oficio en favor de Quirino Ordaz, quien ya recibió el beneplácito del gobierno español desde el pasado 28 de enero.

Vasconcelos comentó que dicha comisión está en espera de un paquete de 16 nombramientos de embajadores y cónsules generales, pero desconoce si en dicho paquete está incluido Ordaz.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que la víspera propuso dar una pausa a las relaciones diplomáticas con España, dijo que Ordaz, propuesto para ser embajador de ese país, tendrá mucho trabajo.

"Tiene muchas tareas: las relaciones económica y comercial. Buscando siempre que toda la relación con España, y cualquier otro país, se dé en términos de respeto y de honestidad", subrayó el Mandatario federal.

La bancada del PRI en la Cámara Alta, con algunas excepciones, se prevé que vote en contra de la ratificación del aún priista Ordaz. Sin embargo, con la mayoría simple de Morena y sus aliados se espera que la propuesta presidencial avance.

El pasado 1 de febrero, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, precisó que la expulsión de Ordaz Coppel no tiene que ver con un asunto personal, sino que es debido a que cometió una falta y su expulsión ha sido promovida por el Consejo Político Nacional por aceptar la invitación presidencial para ser embajador.

Aclaró que será el Consejo Político el que con apego al estatuto decida y vote sobre la eventual expulsión de Ordaz Coppel, de Claudia Pavlovich y de Carlos Miguel Aysa.