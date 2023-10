Senado y Financiera Bienestar firman convenio; buscan detonar remesas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República y la Financiera para el Bienestar firmaron un convenio de colaboración, para desarrollar estrategias que favorezcan la economía local y el patrimonio de las familias de las personas migrantes, así como abaratar el costo en el envío de remesas y proponer servicios financieros y de acompañamiento dirigidas a ese sector.

La firma de este documento se llevó a cabo en el contexto del foro "Inclusión financiera de la comunidad migrante en Estados Unidos", que organizó el senador José Narro Céspedes en la Antigua Casona de Xicoténcatl.Ahí, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, consideró crucial brindar servicios financieros adaptados a las necesidades de los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos, porque al hacerlo, no sólo se garantiza el cuidado de su dinero, sino que se apoya el bienestar y el desarrollo económico del país, a través de las remesas.La senadora señaló que los migrantes que viven en el exterior son un grupo vulnerable que, sin el apoyo financiero adecuado, pueden caer en las garras de prestamistas sin escrúpulos, con tasas de interés exorbitantes, o sencillamente no cuentan con un medio seguro para enviar o ahorrar su dinero.Por su parte, el senador José Narro Céspedes recordó que uno de los objetivos de la financiera es que los migrantes puedan transferir remesas a sus familiares con comisiones justas, ya que los bancos u otros prestadores de servicios cobran alrededor de 20 por ciento de los montos que se envían.Además, para que lleguen de forma íntegra y que el recurso se entregue a las comunidades más pobres y lejanas del país, porque una de las quejas de este sector, dijo, es que el dinero no llega completo a sus destinatarios.Se trata, insistió, de lograr una justicia social para los hermanos mexicanos que tuvieron que emigrar por la pobreza que generó el modelo neoliberal.María Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, dijo que el 21 de octubre del año pasado, Telecom Telégrafos, como todavía se le conoce en Estados Unidos, se transformó en esta nueva institución, para cumplir con el encargo del Ejecutivo federal de brindar servicios financieros a la comunidad migrante, como el envío de remesas, créditos y ahorro popular.Destacó que es la primera vez que un gobierno hace un esfuerzo tan relevante para poner al alcance de las y los mexicanos, una herramienta digital que les facilite y les disminuya el costo del envío de sus recursos que con tantos esfuerzos juntan.Mejía Flores expuso que Financiera para el Bienestar cuenta con la "tarjeta financiera para el bienestar en Estados Unidos", que es una tarjeta de débito y un monedero electrónico para que las personas en ese país puedan enviar dinero, pero con un costo de 3.99 dólares.