Senador de Morena da positivo a Covid

El senador José Narro Céspedes (Morena) informó que está enfermo de Covid-19, con base en el resultado de un estudio que recibió ayer jueves, último día de sesión ordinaria del Senado de la República.

Con el contagio de Narro Céspedes son cuatro senadores que padecen el coronavirus; Napoleón Gómez Urrutia, Eruviel Ávila Villegas (PRI)y Dante Delgado Rannauro (MC).

Otra veintena de senadoras y senadores se han restablecido, y en un caso falleció el senador Joel Molina, de Tlaxcala.

En un acto de responsabilidad, semanalmente me practico prueba de Covid-19 en el Senado. Me notificaron que resulté positivo; me encuentro estable y sigo trabajando desde mi casa por Zacatecas y por nuestro país", escribió Narro Céspedes.

El contagio de narro Céspedes se reporta en una ola de casos de transmisión del mal respiratorio. Cerró su mensaje con un llamado: "¡Ánimo!"