Senador pide a FGR investigar a Banxico por no entregar remanente

El senador Alejandro Armenta Mier afirmó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Auditoría Superior de la Federación deben investigar al Banco de México (Banxico) por el remante no entregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Armenta Mier señaló que, por ley, Banxico debió rendir en el mes de abril el importe íntegro de su reserva de operación y puntualizó un monto aproximado de lo que debía ser entregado.

"Durante el 2020 el peso llegó a rebasar las 25 unidades, por lo que se esperaba recibir un remanente de aproximadamente 300 mil millones de pesos". No obstante, al no realizar dicha entrega el pasado mes de abril, el subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel, se pronunció para explicar que el organismo obtuvo 165 mil millones de pesos como resultado del ejercicio del 2020, de los cuales el 74% se utilizó para amortizar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, y el resto para el capital contable cuyo nivel se encuentra por debajo del nivel establecido en la Ley. Por esa razón, no hubo remanente, precisó.

Incluso anticiparon que es probable que para el balance de este año, aunque el Instituto Central obtenga una utilidad, otra vez no habría remanente que tendría que entregarse hasta abril del 2022 porque todavía hay pérdidas de años anteriores, y seguramente sucederá lo mismo. Sin embargo, Alejandro Armenta hizo hincapié en que en sexenios pasados, Banxico sí entregó remanentes, pero en esta administración no sucedió lo mismo. También dijo que el recurso pudo haber ayudado a restablecer las finanzas públicas este año, por lo que indicó que es necesario investigar cualquier uso indebido de las reservas.