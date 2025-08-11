Senador republicano Bernie Moreno visita Colombia como parte de su gira por América Latina

MIAMI (AP) — Cuando el senador republicano Bernie Moreno visite Colombia esta semana como parte de una gira por tres naciones de América Latina, será una especie de vuelta a casa.

El primer senador hispano de Ohio, quien ganó las elecciones el año pasado con el respaldo de Donald Trump, nació en la capital Bogotá, e incluso mientras perseguía el sueño americano, se mantenía al tanto del país latinoamericano a través de sus hermanos mayores, quienes se destacan en la política y los negocios en su tierra natal.

Moreno, de 58 años, ha surgido como un interlocutor para los conservadores en América Latina que buscan conectarse con el gobierno de Trump.

En una entrevista con The Associated Press antes del viaje, Moreno expresó una profunda preocupación por la dirección que lleva el país en el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, y planteó que podrían ser necesarias sanciones de Estados Unidos, aranceles más altos u otras acciones de represalia para que enderece el rumbo.

La reciente condena penal al expresidente Álvaro Uribe —un ícono de los conservadores— fue un intento de "silenciar" al hombre que salvó a Colombia de la violencia guerrillera, expresó Moreno. Mientras tanto, la producción récord de cocaína ha dejado a Estados Unidos menos seguro, y a Colombia vulnerable a que la Casa Blanca la descertifique por no cooperar en la guerra contra las drogas.

"El propósito del viaje es entender todas las dinámicas antes de tomar cualquier decisión", señaló Moreno, quien se reunirá con Petro y con Uribe, al igual que con líderes empresariales y funcionarios locales durante la visita. "Pero no hay nada que se haya descartado en este momento, ni hay nada que se esté contemplando directamente".

Elegido con el apoyo de Trump

Moreno, un concesionario de autos de lujo de Cleveland, derrotó al demócrata titular Sherrod Brown el año pasado con el respaldo de 441 millones de dólares en gastos de publicidad política, la mayor cantidad en la historia de las contiendas al Senado federal. Se convirtió en el senador principal de Ohio prácticamente en su primer día en el cargo, luego de que su amigo cercano JD Vance renunció a la cámara alta para convertirse en vicepresidente.

En el Congreso ha imitado la retórica de Trump para atacar al principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, llamándolo un "viejo miserable salido de una novela de Dickens"; ha exhortado a la Reserva Federal a que reduzca las tasas de interés, y ha amenazado con citar a funcionarios de California por su respuesta a las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles.

En cuanto a América Latina, también ha hablado abiertamente, criticando a Petro en redes sociales, llamándolo un "dictador socialista", y acusando a México de encaminarse a ser un "narcoestado".

También sorprendió a muchos miembros de línea dura del Partido Republicano al dejar entrever en enero pasado que Trump debería entablar un diálogo con el presidente venezolano Nicolás Maduro a pesar de que obtuvo la reelección en lo que Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos condenaron como una votación fraudulenta. Aunque se refirió a Maduro como un "líder de una pandilla" y "terrorista", Moreno expresó su apoyo a la decisión del gobierno federal el mes pasado de permitir que el gigante energético Chevron reanude sus operaciones en Venezuela después de llegar a un acuerdo con Maduro para liberar a 10 estadounidenses encarcelados en el país sudamericano.

"Lo que la gente quería escuchar en enero es que íbamos a volar F-16 a Caracas y entablar una guerra contra el país, y eso simplemente no iba a suceder", dijo Moreno en la entrevista. "Si tomamos acciones que van muy cargadas en esa dirección, terminamos entregando Venezuela a China".

A tales comentarios apenas se les atiende en el Ohio obrero, pero han llamado la atención en América Latina. Eso a pesar de que el senador no ha vivido en la región durante décadas y no forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

"Es alguien a quien observar", señaló Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, un organismo de investigación sin fines de lucro en Washington. "Es uno de los partidarios más leales de Trump en el Senado y, dados sus antecedentes en América Latina, podría ser influyente en la política".

Moreno inicia el lunes su primera delegación legislativa a América Latina con dos días de reuniones con funcionarios en Ciudad de México, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum.

En busca de la cooperación de México sobre el fentanilo

En la entrevista previa al viaje, Moreno señaló que Sheinbaum ha hecho más para combatir el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos que su predecesor y mentor Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo fue un "desastre total". Pero indicó que se necesita más cooperación, y le gustaría ver a México permitir que la DEA participe en intervenciones telefónicas judiciales como lo ha hecho durante décadas en Colombia, y permitirle traer de vuelta un avión utilizado en investigaciones bilaterales que López Obrador obligó a quedarse en tierra.

"La corrupción se vuelve tan generalizada, que si no se controla, es como tratar el cáncer", expresó Moreno. "México tiene que darse cuenta de que no tiene los recursos para acabar completamente con los cárteles de la droga. Y sólo será pidiendo ayuda a Estados Unidos que realmente podemos lograr eso".

Planes para recorrer el Canal de Panamá

Desde México, Moreno irá a Panamá, donde recorrerá el canal con el nuevo embajador de Trump en el país, Kevin Marino Cabrera.

En marzo, un conglomerado con sede en Hong Kong firmó un acuerdo que habría entregado el control de dos puertos en cada extremo del canal construido por Estados Unidos a la firma de inversión estadounidense BlackRock Inc. El acuerdo fue elogiado por Trump, quien había amenazado con recuperar el canal para frenar la influencia china.

Sin embargo, el acuerdo ha sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades antimonopolio en Beijing, y el mes pasado el vendedor indicó que estaba buscando agregar al acuerdo un socio estratégico de China continental, supuestamente la empresa estatal de transporte marítimo Cosco.

"De Cosco uno bien podría decir que es en realidad el partido comunista", apuntó Moreno. "No hay escenario en el que Cosco pueda formar parte de los puertos panameños".

"Queremos que Colombia sea fuerte"

En la última etapa de la gira en Colombia, Moreno estará acompañado por otro senador colombiano-estadounidense: Ruben Gallego, demócrata de Arizona. A diferencia de Moreno, quien nació en una vivienda de buena posición social y uno de sus hermanos fue embajador en Estados Unidos, Gallego y sus tres hermanas fueron criados por una madre soltera inmigrante con el sueldo de una secretaria.

A pesar de sus crianzas distintas, los dos han hecho causa común en intentar que continúe la tradición del apoyo bilateral de Estados Unidos a Colombia, durante décadas el aliado más firme de Washington en la región. Es una tarea que se ha vuelto más difícil por la creciente polarización en ambos países.

La reciente sentencia de Uribe a 12 años de arresto domiciliario en un prolongado caso de manipulación de testigos ha sacudido la política de la nación, en un momento en que faltan nueve meses para unas elecciones presidenciales decisivas. El expresidente tiene prohibido postularse, pero sigue siendo un líder poderoso, y Moreno observó que su ausencia en la campaña podría influir en la balanza electoral.

Le preocupa también que el aumento de la producción de cocaína pueda llevar una vez más a una "narcotización" de una relación bilateral que debería ser sobre comercio, inversión y prosperidad mutua.

"Queremos que Colombia sea fuerte, queremos que Colombia sea saludable, queremos que Colombia sea próspera y segura, y creo que el pueblo de Colombia quiere exactamente lo mismo", agregó. "Entonces, la pregunta es: ¿cómo lo logramos?".