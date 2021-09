Senadora del PAN regala detector de mentiras a titular de Segob

Durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, la bancada del PAN arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por no haber cumplido sus promesas de campaña.

En tribuna, la vicecoordinadora de los senadores panistas, Kenia López Rabadán, aseguró que el mandatario ha ido en contra de todas sus promesas, pues "prometió paz y nos dio guerra, prometió riquezas y nos dio más pobreza que nunca, prometió honestidad y ha tolerado corrupción de los miembros de su gabinete, incluso de su propia familia; prometió ciencia y cultura y hoy persigue a los científicos por hacer su trabajo y por levantar la voz frente a la arbitrariedad".

La legisladora le obsequió al secretario Adán Augusto López un detector de mentiras para que pueda reconocer cuando el Presidente de la República mienta.

"Lamento decirle que se ha incorporado usted al peor gobierno de la historia de México y para mostrarle mi solidaridad le traigo un regalo. Le voy a entregar un detector de mentiras, porque usted y yo sabemos que el Presidente le va a mentir; sí, también le va a mentir a usted, señor secretario, porque casi por regla general el Presidente miente. Que no lo engañe como engañó a 30 millones de mexicanos", expresó López Rabadán.

En respuesta, el secretario de Gobernación aclaró a la panista que en el gobierno del presidente López Obrador, los funcionarios no aceptan obsequios.

"Evidentemente este es un gobierno distinto y con todo respeto le digo a la senadora López Rabadán que agradezco el regalo, pero yo soy parte de un gobierno que no acepta regalos y no acepta canonjías, (porque) somos distintos", reviró.

Sobre las críticas sobre los rezagos del país, López Hernández pidió no comer ansias porque la transformación del país es un proceso.

"Le diría que estamos como dice ya sabes quién, a la mitad del camino, de un camino de transformación, de un camino de rescate de la identidad de los mexicanos y no coma ansias. Al día de hoy el 64% mínimo de los mexicanos, aprueban el trabajo del Presidente de la República", subrayó.