Lilly Téllez confronta a Noroña por gastos de viaje a Parlamento Europeo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La senadora Lilly Téllez interpeló al presidente del Senado y de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, a quien le exigió que rinda cuentas de su visita de marzo pasado a Francia y devuelva al Senado el dinero que se gastó en ese viaje.

El senador Fernández Noroña daba entrevista a los medios de comunicación en el salón de sesiones cuando la panista comenzó a gritarle desde su escaño: "¡Devuelva el dinero!, ¡devuelva el dinero!".

El legislador de Morena interrumpió la entrevista para responderle que no fue de paseo, sino a un viaje oficial con motivo de la Reunión de Presidentes de Parlamentos, en Estrasburgo.

"No ha rendido cuentas. ¿Cuánto costó el boleto de avión, el hospedaje, los traslados, todos los viáticos?, ¿con quien fue? No quiere rendir cuentas. Viaja de lujo y no rinde cuentas a los mexicanos. Lo emplazo a que explique al pueblo de México en qué se gasto el dinero del viaje", demandó la senadora Téllez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde su lugar en la Presidencia de la Mesa Directiva, Fernández Noroña la conminó a permitir el inicio de la sesión de la Comisión Permanente.

"Le pido a la senadora que guarde silencio, estamos instalando la sesión y usted está hablando de un viaje oficial que hice en mi condición de presidente del Senado de la República al Consejo de Europa y se presentó un video con mi intervención informando totalmente y es publica la información. Deje de intrigar y deje de interrumpir el inicio de esta sesión...", expresó el senador.

La senadora Téllez insistió: "Devuelva el dinero del viaje, es dinero de los mexicanos...".

"Devuelva el dinero del viaje que uso a costillas del Senado y de los mexicanos. Devuelva el dinero del viaje".

Fernández Noroña responde "es muy majadera"

"Fíjense como esta persona legisladora es absolutamente torcida en sus planteamientos. (...) Es verdaderamente inaceptable, es muy majadera. (...) Aquí presentamos un informe hasta con video, y a una comisión oficial, al Consejo de Estado", respondió el senador.

"Devuelva el dinero del viaje que se robó, Noroña", insistió la senadora.

"Aquí la que roba es otra persona, que además trae protección de la Guardia Nacional a costa del dinero del pueblo...", señaló el presidente del Senado, en alusión al personal de seguridad que acompaña a Téllez en sus traslados.