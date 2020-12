Senadoras y senadores piden usar cubrebocas en fiestas navideñas

Con llamados al uso de cubrebocas, senadoras y senadores felicitan a su seguidores en redes sociales por las fiestas navideñas, y recomiendan los diversos cuidados preventivos de contagio de Covid-19. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, en un video felicita a su red social acompañado por su esposa, María de Jesús Pérez Guardado, y su perro, en su casa en la Ciudad de México, donde permanecerán el resto de diciembre; "hoy no pudimos ir a Zacatecas a reunirnos con nuestra familia, mis hijos están con sus familias, con sus esposas y con sus suegras". Da cuenta de que "ahora estoy escribiendo, aprovechando estos días, un libro que se llama 'Veintiún razones para el 21'. Tengo quince días de aquí al día 6, 7 de enero, ya voy avanzado y estos días me van a servir para escribir", dijo, y alentó: "¡Ánimo! ¡Felicidades!".

Por su parte la expresidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa (Morena), en un videomemsaje expresa que terminó un año muy difícil para nosotros y para el mundo; sugiere que "la mejor forma de amar a nuestras familias, amigos y al prójimo es cuidándolos y cuidándonos". Fernández Balboa recomienda: "Usemos cubrebocas, no hagamos reuniones en espacios cerrados, tengamos siempre la sana distancia".

El coordinador senatorial de Acción Nacional, Mauricio Kuri González, señala "En esta Navidad, aunque no podamos estar junto a nuestros seres queridos, disfrutemos y protejamos su salud". Señala también que "la mejor manera de reconocer el trabajo de las y los médicos es siendo responsables. Respetemos las medidas sanitarias para evitar más contagios y cuidemos la salud de todos".

Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, al lado de un árbol de Navidad dirige "un abrazo con afecto y cariño", en una fiesta que habrá de celebrarse de manera diferente sólo con los seres queridos más cercanos, y pide "no hacer fiestas, cuidarnos mucho". Ofrece sus condolencias a quienes en la pandemia han perdido seres queridos; a los enfermos en los hospitales les envía "la mejor de las vibras y un abrazo de solidaridad".

Saluda al personal médico que trabaja este día y noche, "salvando vidas, por lo que estamos muy agradecidos", dice, y previene que las condiciones sanitarias "son todavía muy difíciles, y van a seguir siendo difíciles". El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), en un mensaje escrito afirma: "Por tu salud y por la vida de tus seres queridos, no seas como Navidaño. Es preferible perderse una fiesta a perder a un familiar o amigo. Hoy nos toca ser responsables".

Acompaña sus palabras con una ilustración en la que Navidaño es quien "nunca usa cubrebocas; le gusta ir a fiestas donde va mucha gente y arruina la Nochebuena". Señala: "Quédate en casa". La coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos de la Torre, escribe: "Celebraremos una Navidad distinta. Aunque físicamente no estemos cerca de algunos de nuestros seres queridos, que el amor y la fraternidad nos mantengan unidos y que prevalezca la esperanza. Llegará el momento del reencuentro. Que el mejor regalo sea la salud. Feliz navidad". El senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, expresa: "Ya será momento de celebrar como antes, hoy lo importante es cuidarse porque cuidar es amar a tus seres queridos. ¡Felices fiestas!". Eunice Romo Molina, senadora del PES, en video desea felices fiestas, y pide: "Sigue cuidándote, ya falta poco para la vacuna y pronto seguiremos abrazándonos".