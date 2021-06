Senadores coinciden en que tras elecciones debe quedar atrás la confrontación política

El mandato de la ciudadanía fue que las distintas fuerzas políticas se pongan de acuerdo para impulsar una agenda común que resuelva los grandes problemas del país, coincidieron los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente.

En sesión semipresencial, los legisladores de Morena, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano reconocieron la gran participación ciudadana en los comicios del 6 de junio y señalaron que es tiempo ya de dejar atrás el espacio de confrontación permanente y que permee la visión de plantear soluciones para que los mexicanos vivan mejor.

El senador del PAN, Damián Zepeda, reconoció la clara victoria de Morena en la mayoría de las gubernaturas, pero pidió a la oposición "no doblarse" frente a Morena, que buscará apoyos para construir la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

"Pero, al final del día la Cámara de Diputados queda más o menos tablas. ¿Tenían mayoría calificada? No, no tenían, desgraciadamente la construyeron, con quién, con parte de la oposición y mi mensaje para ellos es ahorita: tienen que estar a la altura de las circunstancias.

"No se pueden seguir doblando, como se han doblado algunos compañeros lamentablemente desde la oposición, porque los votos para hacer las reformas dañinas que hizo Morena, los hizo con los votos de la oposición".

Al hablar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Martí Batres reconoció que la oposición representa a una parte de la población, por lo que anunció que habrá diálogo con todas las fuerzas políticas.

"Como mayoría dialogaremos con las demás fuerzas políticas, porque cada fuerza política obtuvo un espacio de representación. Construiremos los acuerdos, los consensos y, como lo hemos hecho, haremos las reformas constitucionales con las demás fuerzas políticas, como ha sido".

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en la solución de los grandes problemas nacionales deben participar y ser escuchadas todas las voces.

"Estamos hablando de colaboración, no estamos hablando de cambiar convicciones, simplemente encontrar los acuerdos que permitan a México superar los todos los retos que hoy enfrenta.

"Se trata de que tengamos una agenda común sobre cómo podemos mejorar la inversión en nuestro país, cómo podemos destinar perfectamente y de manera estratégica el gasto público, cómo es que podemos reforzar los programas sociales, incluso como podemos mejorarlos. Este mandato de las urnas pide que a los grandes problemas nacionales concurran todas las voces".

El vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, fue el único que mantuvo una actitud vociferante, lo que fue criticado por algunos legisladores del PRI y el PAN.

Fernández Noroña se burla de oposición. Al hacer uso de la tribuna, Fernández Noroña se burló de la oposición y fiel a su estilo, le restregó el triunfo electoral que obtuvo la alianza "Juntos Haremos Historia".

"¡Les ganamos!, digan en los medios lo que quieran. ¡Les ganamos!, somos mayoría en la Cámara de Diputados y vamos a seguir decidiendo el presupuesto al servicio del pueblo, no van a poder meter la uña ni en medio centavo partido por la mitad, seguirá siendo un presupuesto para el pueblo. (...) Lo digo con mucho orgullo, ¡les ganamos!,

El diputado del PT señaló que pese a la claridad de las cifras, los opositores siguen diciendo que Morena y sus aliados fueron derrotados en las urnas. "Los números no mienten, ahí están los datos.

"Tenemos el 61.3 por ciento de los diputados de mayoría, ¡les ganamos!, doce de quince gobernadores, ¡les ganamos!, diecinueve congresos locales, ¡les ganamos! (...) Ríanse lo que quieran, que yo sonrío de corazón, yo sonrío de gusto, yo sonrío de júbilo, porque ¡les ganamos!".