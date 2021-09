Senadores de EU piden parar venta de armas a Marina y policías mexicanas

Senadores en Estados Unidos piden al Secretario de Estado, Antony Blinken, que se suspenda la exportación de armas a la Secretaría de Marina y a policías mexicanas por malos manejos que derivan en abuso a los derechos humanos y la falta de transparencia en los usuarios finales de las armas.

La carta, firmada el pasado 14 de septiembre por cuatro senadores (Patrick Leahy de Vermont, Cory Booker de Nueva Jersey, Jeff Merkley de Oregon y Dick Durbin de Illinois), todos del partido demócrata, expresa la preocupación de que las armas que salen de Estados Unidos no tienen mecanismos claros de seguridad para evitar que sean usadas en crímenes.

"Dada la extensa documentación acerca de la infiltración generalizada de las fuerzas policiales mexicanas por parte de organizaciones criminales y la participación policial y militar en atrocidades, esperamos que las Secretaría de Estado y de Comercio establecieran mecanismos para garantizar que las armas de fuego estadounidenses no contribuyan a estos delitos", se lee en el mensaje.

Los casos que citan evidencia del uso de armas norteamericanas en eventos que terminaron en abusos a los derechos humanos son Ayotzinapa en 2014 por las policía municipal, en el estado de Tamaulipas en el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), así como las detenciones a elementos de la marina por su participación en desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas en 2018.

En julio de este año la Secretaría de Marina pidió la compra de rifles automáticos y silenciadores de marca Sig Sauer por el valor de 5.5 millones de dólares. Esta compra, como es superior al millón de dólares, tiene que pasar por el congreso norteamericano para su aprobación.

En agosto de este año el Gobierno Mexicano denunció a fabricantes y proveedores de armas en Estados Unidos alegando que inundan el mercado con armamento atractivo para los cárteles.

Sig Sauer no está dentro de las empresas denunciadas, pero sí es una empresa que ha dado servicio en distintas ocasiones a las fuerzas armadas de nuestro país.

De acuerdo con el United States Census Bureau, entre 2013 y 2019 Sig Sauer ha vendido 13 mil armas a México que son usadas por las policías. Meses más tarde, en 2020, la Guardia Nacional compró 50 mil pistolas a Sig Sauer.