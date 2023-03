Senadores de Morena exhortan a expedir Ley General de Aguas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Senadores de Morena exhortaron al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Aguas, con el objetivo de garantizar el derecho humano a este recurso vital consagrado en la Constitución Política, revertir la crisis que se vive en zonas urbanas como Monterrey y la Ciudad de México, así como evitar el robo del líquido por parte de particulares y empresas.

En rueda de prensa y acompañados de pobladores y ejidatarios del Estado de México, se denunció que grupos económicos y empresas roban las aguas del Río de San Pedro Zictepec, el cual proviene del deshielo del Nevado de Toluca, a las personas que tienen la concesión y el derecho del agua.

Los senadores José Narro Céspedes y Gilberto Herrera Ruiz, expusieron que la última reforma constitucional en la materia, se estableció la obligación de crear una ley secundaria en los próximos 180 días, lo cual no se ha cumplido.

Narro, secretario de la Mesa Directiva del Senado, informó que este ordenamiento se ha trabajado con ejidos, comunidades, colonos y profesionistas para crear una iniciativa ciudadana llamada "Agua para todos, agua para la vida", la cual fue presentada en el Senado de la República.

Ante ello, exhortó a las y los senadores a proceder con el trabajo legislativo para hacer que, a través de este ordenamiento secundario, se garantice el derecho humano al agua

Señaló que, de forma irregular, diversos ejidatarios venden el agua a través de prebendas para la creación de invernaderos a grupos empresariales, violentando a las y los legítimos productores que tienen derecho sobre el vital líquido.

En ese sentido, subrayó que es necesario poner orden y regular este asunto, labor que debe realizar la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para evitar que se haga del agua una mercancía; "que ayude antes de que se genere un conflicto social".

"Que Conagua no se preste a las complicidades del despojo y del atraco del agua, de este importante y vital líquido que beneficia a los productores y a los pueblos sierra abajo hasta Ixtapan de la Sal, desde el Nevado de Toluca", sentenció.

A su vez, el senador Gilberto Herrera Ruiz, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, indicó que el objetivo de la nueva ley es precisamente poner orden para que no sea el dinero lo que impere, sino el derecho a la alimentación de las y los mexicanos.

"Entonces, mientras ustedes usen esa agua para alimentar con toda necesidad al pueblo de México, contarán con nosotros en ese sentido", enfatizó el legislador del Grupo Parlamentario de Morena.