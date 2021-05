"Senadores de Morena no apoyan propuesta para nacionalizar Afores"

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República no respalda ninguna propuesta para nacionalizar las Afores, aseguró el coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal Ávila.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, advirtió que este tipo de temas se deben valorar con mucho cuidado, pues "no debe de haber excesos o radicalismos que ahuyenten la inversión: nada de expropiaciones, nada de nacionalizaciones, nada de excesos", expresó.

Al referirse a la presunta iniciativa que presentaría el diputado federal de Morena, Edelmiro Santos Díaz, recordó que es un derecho de los legisladores presentar los proyectos que consideren pertinentes, pero en este caso no transitará porque no tiene consenso.

"Creo que lo que más conviene es generar condiciones para una transición adecuada. Respeto la decisión del diputado de presentar esta iniciativa, pero en el caso del Senado no tiene aval de grupo, ni siquiera la conocíamos".

El líder de la mayoría legislativa reveló que en el Senado hay cerca de 500 iniciativas que en su mayoría no van a ser dictaminadas.

"Se pueden presentar todas las iniciativas que se quiera, pero normalmente, cuando no se tiene el aval de grupo, no proceden", subrayó.

Luego de que se hiciera viral en las redes sociales la propuesta de nacionalizar las Afores para invertir sus recursos en proyectos de infraestructura de la 4T, el diputado Edelmiro Santos negó su autoría, aunque el senador del PAN, Francisco Javier Salazar insiste en su denuncia de que el proyecto de reforma morenista sobre este tema sí existe.