Senadores de oposición defienden a la UNAM ante críticas de AMLO

Senadores de oposición salieron en defensa de la UNAM, ante las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia de prensa de este jueves aseguró que la máxima casa de estudios perdió su esencia y defiende proyectos neoliberales.

La vicecoordinadora del PAN en la cámara alta, Kenia López Rabadán, le exigió al presidente que deje de estigmatizar y de atacar a la UNAM.

"La Universidad es autónoma, si él tiene una fijación en contra del estudio, en contra de la academia, en contra de la investigación, es su problema, pero la UNAM debe ser respetada por este Gobierno y por cualquier otro", dijo la legisladora.

Advirtió que la Universidad Nacional ha formado a muchas generaciones de profesionistas que están dispuestos a defenderla ante cualquier ataque que provenga de las esferas del poder.

"Aquí desde el Senado de la República hacemos una defensa clara sobre estas lastimosas declaraciones del Presidente de la República, que no tiene ni la calidad moral ni tiene la facultad de señalar a instituciones como esta, que les sobrepasan. Antes de que él naciera la Universidad existía. Este Gobierno irresponsable, ignorante e inhumano se va a ir y la Universidad continuará", enfatizó.

El líder de la bancada panista en el Senado, Julen Rementería, afirmó que hacer este tipo de señalamientos demuestra un talante autoritario y es "verdaderamente impropio" porque lastiman a esa casa de estudios.

"A mí me parece que en la UNAM es, desde luego, la máxima casa de estudios de nuestro país, y se debe respetar y no se le debe atacar y menos desde las mañaneras. Si hay algo que haya que resolver respecto a la UNAM, bueno que se trate por la vía institucional", apuntó el legislador veracruzano en entrevista.

En el inicio de la sesión plenaria, el senador priísta Manuel Añorve llamó a cerrar filas en torno a la máxima casa de estudios.

"Es la Casa de estudios que le ha dado oportunidad al pueblo de México, la UNAM es la primera Universidad en la Iberoamérica, inclusive más arriba que la Universidad de Buenos Aires, la UNAM es el centro de pluralidad política de México. La UNAM ha generado miles de profesionistas científicos, ha generado arte, cultura y existe una pluralidad, donde todos los egresados de la UNAM, como usted y como yo, y como muchos de los que están aquí presentes, manifestamos nuestras ideas sin que nadie nos limite. Con todo respeto, la UNAM no debe de estar en un debate nacional, la UNAM, al contrario, debemos cerrar filas para seguirla fortaleciendo", subrayó.