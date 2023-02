Senadores de PRI respaldan a Miguel Ángel Osorio Chong

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL). - Integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, salieron en defensa de su coordinador, Miguel Ángel Osorio Chong, ante la amenaza de expulsión del partido, como lo solicitó la semana pasada el dirigente del Movimiento Territorial, Erubiel Alonso, en la sesión del Consejo Político Nacional.

En entrevista, la senadora Claudia Ruiz Massieu aseguró que esa petición no tiene fundamento alguno. "Me parece que no hay elementos para solicitar la expulsión de Miguel Osorio, quien tiene una trayectoria de compromiso y de trabajo probado en favor del partido y como él mismo ha expresado, habrá de enfrentarlos y defenderse en los órganos partidistas y jurisdiccionales del caso", puntualizó.

La expresidenta del PRI afirmó que Osorio Chong debe seguir al frente de la bancada tricolor en el Senado. "Yo percibo que hay respaldo del grupo parlamentario, personalmente respaldo total a mi coordinador y creo que lo hay de parte del resto de los senadores", manifestó.

Por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que la solicitud de expulsión del coordinador parlamentario es una propuesta "poco seria" y que seguramente se dio "cargada de la emoción del momento".

Sobre la posible remoción de Miguel Ángel Osorio de la coordinación, aclaró que ese tema no está sobre la mesa de la reunión que sostendrá este jueves el grupo parlamentario con la dirigencia del partido, aunque no se puede descartar.

"No está puesta sobre la mesa la renuncia del coordinador de la bancada. Si esto fuera que resultara como consecuencia de que son irreconciliables las posiciones, etcétera, se lo preguntamos al coordinador el otro día y, él dijo que no lo veía así. Así es que nosotros estamos esperando una reunión constructiva, con buenos resultados.

"Pero, tampoco anticipemos vísperas, esto no es obligación, ser coordinador no es una obligación. Entonces, cada quien asumirá la responsabilidad que tiene".

La senadora por Zacatecas, Claudia Anaya, expresó que desde su punto de vista no es necesario un cambio de coordinador, pero advirtió que "nada se puede descartar en las próximas horas".