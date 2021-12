Senadores del PAN advierten de nueva crisis por desabasto de medicinas

La bancada del PAN en el Senado lamentó que los padres de familia de niños con cáncer nuevamente se manifestaran en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante el desabasto de medicamentos y tratamiento oncológico, así como advirtieron que esta crisis se recrudecerá en 2022 por la ineficacia del gobierno federal para atender este problema.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, dijo que "el desabasto gravísimo que hay de medicinas, hoy nuevamente hay una toma de la terminal uno del aeropuerto de la Ciudad de México y por supuesto que las personas que están ahí están reclamando un derecho que es una obligación al mismo tiempo del gobierno prestar el servicio del otorgamiento de las medicinas necesarias para la salud".

Los panistas exhortaron en rueda de prensa a las autoridades de salud para que atiendan la demanda de los manifestantes y garanticen la atención y el suministro de los medicamentos que requieren.

A su vez, el senador José Alfredo Botello Montes, advirtió de que el 2022 se recrudecerá esta crisis de desabasto en el país.

"Pedimos nuevamente a las autoridades de salud que aceleremos el paso, que compren los medicamentos, que compren las vacunas porque estamos a un paso el próximo año de caer totalmente en el desabasto".

Lamentó la decisión del Ejecutivo Federal para que las fuerzas armadas se encarguen de la distribución de medicamentos.

"La distribución va a ser depositada bajo la dirección de un mando militar, el señor presidente no entiende que el problema no es la distribución, el problema es la adquisición, que la medicina, la medicina tiene que plantearse incluso con años anteriores y no de manera inmediata porque los laboratorios necesitan hacer su programación", concluyó.