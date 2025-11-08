Senadores del PVEM proponen iniciativa para promover adopción responsable de mascotas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Senadores del PVEM impulsan una iniciativa para combatir el abandono animales mediante un esquema de adopción responsable de mascotas en México.

En este contexto y para reconocer la labor de albergues y asociaciones protectoras, combatir el abandono animal y fomentar una cultura de adopción responsable, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado presentó una iniciativa para declarar el tercer sábado de agosto de cada año, como el "Día Nacional de la Adopción Responsable de Animales de Compañía".

La propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de brindar un hogar a los animales de compañía, especialmente ante las alarmantes cifras de abandono que enfrenta el país.

Según datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021, el 69.8 por ciento de los hogares mexicanos tienen al menos una mascota. Sin embargo, México también encabeza la lista de abandono de perros y gatos en América Latina, con el 70 por ciento de los perros viviendo en situación de calle.

Frente a estas cifras, los legisladores destacaron la urgencia de fomentar la adopción responsable y erradicar el abandono animal, por lo que su propuesta permitirá reconocer la labor de quienes salvan vidas todos los días en refugios y albergues, así como visibilizar la necesidad de una crianza consciente y respetuosa.

"La iniciativa busca agradecer públicamente a las asociaciones protectoras de animales que, sin fines de lucro y con recursos limitados, dedican su esfuerzo al rescate, atención médica, rehabilitación y canalización de mascotas hacia nuevos hogares", afirmaron.

En este contexto, señalaron que existen más de 100 asociaciones protectoras activas en el país que requieren reconocimiento y respaldo institucional.

"Destacaron que, aunque 31 estados ya cuentan con leyes que promueven la protección, el trato digno y el bienestar animal, estas legislaciones locales mantienen una estructura heterogénea. Por ello, advirtieron sobre la urgencia de unificar criterios a nivel nacional que garanticen una protección efectiva".