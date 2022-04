Senadores exigen estudios de impacto ambiental del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Senadores de distintos partidos políticos exigieron que el gobierno federal muestre los estudios de Impacto Ambiental de la construcción del Tren Maya, al advertir que de no corregirse las irregularidades que se han detectado, la obra causará un grave daño al ecosistema que será irreversible.

Luego del reportaje que se publicó este jueves en EL UNIVERSAL, en el que especialistas advierten de las graves afectaciones al medio ambiente y el ecosistema, el priista Mario Zamora Gastélum, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, señaló que el Tren Maya está hecho sin planeación y a toda prisa solo para darle gusto a los caprichos del presidente López Obrador, y sostuvo que las megaobras de infraestructura deben realizarse para beneficiar a todo el país.

Dijo que nadie está en contra del progreso, pero sí de que se pisotee la ley en aras de concretar este proyecto presidencial.

"Con todo respeto, como decimos en mi tierra: no hay que hacernos bolas. Nadie está en contra del progreso, nadie está en contra de buscar mejores alternativas de vida para la gente, sin embargo, para eso nos hemos dado en México un gran país con historia, con instituciones, normas, reglas y leyes. ¿Donde están los estudios de impacto ambiental? ¿Así de simple, dónde están? Que los muestren, que los enseñen".

Insistió en que muestren los estudios, y si estos sustentan que no hay ningún impacto, "bienvenida la obra", pero si sustentan lo contrario, que afecta el medio ambiente, que afecta a la flora, la fauna, "veamos cómo se compensa o modifiquemos el tramo".

Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, advirtió que esta megaobra causará daños irreversibles en la flora, la fauna, ríos subterráneos y cenotes, por lo que exigió un replanteamiento del proyecto.