Senadores inconformes no han decidido si dejan bancada del PRI

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Claudia Ruiz Massieu informó que los cuatro senadores inconformes con el cambio de coordinador analizan aún si permanecen en el grupo parlamentario del PRI o la abandonan.

En entrevista, la legisladora guerrerense aclaró que todavía no hay una decisión tomada, ya que junto con Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila, valoran si dejan o no la bancada tricolor y los cuatro se encuentran en una etapa de reflexión sobre la conveniencia de salir de la fracción parlamentaria.

"Es algo que estamos valorando los cuatro senadores, que no avalamos la sesión ilegítima, ilegal que se dio ayer ni las formas en las que se dio. Pero lo estamos valorando todavía. La verdad es que no hemos tomado una decisión al respecto", precisó.

La excanciller dijo que la valoración es exhaustiva, porque "no quisiéramos hacer nada que afecte el proceso electoral en el Estado de México y en Coahuila, y por eso estamos pensando con mucha responsabilidad qué es lo conveniente y lo oportuno".

Ruiz Massieu insistió en que el análisis va en función de lo que "conviene, del momento y de los efectos que tiene".

El pasado miércoles por la noche, tras abandonar la asamblea extraordinaria del grupo parlamentario del PRI, molesto por haber sido orillado a renunciar a la coordinación, Miguel Ángel Osorio anunció que deja la bancada y analizará su incorporación a otra fracción parlamentaria, pero sin dejar su militancia priista.

Sin embargo, el artículo 65 de los Estatutos del partido establecen que salirse del grupo parlamentario es causal de pérdida de militancia.