Senadores independientes no pueden violar la ley: Monreal

El coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que respeta y ve con simpatía la conformación de un grupo parlamentario independiente conformado por cinco legisladores, pero advirtió que no se puede violentar la ley en la Cámara alta.

Entrevistado brevemente, el senador zacatecano informó que será la Jucopo la que determine si procede o no la integración de esa nueva bancada, y reveló que los coordinadores de los grupos parlamentarios pidieron dos días para analizar el caso.

"Lo que yo les digo es que siendo legisladores no podemos cometer el exceso de violar la ley. Hay que cumplir la ley", enfatizó.

Ricardo Monreal aseguró que con la salida de tres senadores de Morena y sus aliados de sus respectivas bancadas, no pierde el partido mayoritario. "Gana la democracia y gana la libertad", apuntó.

Dijo que es probable que el tema llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero subrayó que los senadores que se independizan tienen su derecho y "no hay que satanizar a nadie, todos son respetables y son legisladores totalmente honestos".

Sin fundamento legal: Sánchez Cordero

Luego de que 5 senadores informaron que buscan crear una nueva bancada en el Senado, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva, aseguró que no existe fundamento legal para la conformación de una nueva fracción parlamentaria en la Cámara Alta como pretenden Germán Martínez Cázares, Gustavo Madero Muñoz, Nancy de la Sierra, Alejandra de León Gastélum y Emilio Álvarez Icaza.

Entrevistada al salir de una reunión con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la exsecretaria de Gobernación consideró totalmente inviable la integración de grupos parlamentarios con presupuesto y otras prerrogativas.

"Desde mi perspectiva, ellos pueden ser un grupo de senadores que pueden llegar a unirse, pero no como grupo parlamentario. (...) No hay fundamento legal ni reglamentario", remarcó Sánchez Cordero.

La presidenta del Senado puntualizó que hay plazos para conformar los grupos parlamentarios en el primer año después de la elección, pues "son fundacionales" de una legislatura.

