Senadores piden comparecer a titulares de Semarnat, Profepa y Fonatur

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Turismo del Senado, anunció que solicitará la comparecencia de María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente; Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); y Blanca Alicia Mendoza, procuradora federal del Medio Ambiente, para que exhiban de manera oficial los dictámenes de impacto ambiental sobre la construcción del Tren Maya y den cuenta también de los pormenores técnicos y legales de la obra.

El senador del PRD presentó el Informe de la Visita de dicha comisión a las obras del Tren Maya en Quintana Roo, en el que se reconocen sus beneficios, como el fortalecimiento de la conectividad, el aumento de servicios turísticos y el aprovechamiento de recursos con potencial turísticos que no han sido desarrollados plenamente.

Sin embargo, el legislador por Michoacán advirtió que no hay estudios del impacto ambiental que se generará, para aminorarlos y que la obra se construya con la mejor calidad y al menor costo posible.

Destacó que tampoco se cuenta con los estudios de infraestructura que requiere una obra de esta naturaleza, así como de las consideraciones técnicas, procesos de construcción, tiempo de desarrollo, cantidad de recursos económicos y materiales y humanos que se utilizarán.

Por ello, afirmó que es necesaria la presencia en el Senado de las autoridades competentes para que exhiban los dictámenes de impacto ambiental e informen sobre los pormenores técnicos y legales de la obra. "De entrada deben de estar presentes la responsable de Medio Ambiente, es decir, Semarnat. De entrada debe de estar también aquí presente Fonatur, que es el principal responsable de la obra y la Procuraduría del Medio Ambiente, Profepa".