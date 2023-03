Senadores piden renuncia de titular del INM

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Senadores de oposición exigieron la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, tras la muerte de 39 migrantes extranjeros en el incendio de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua y exigieron una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades.

En redes sociales, Emilio Álvarez Icaza, coordinador del Grupo Plural, aseguró que las personas que murieron protestaban por la falta de agua, no por su posible deportación, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se amotinaron y las dejaron morir", denunció el senador sin partido.

Afirmó que la criminalización presidencial a los migrantes fallecidos no oculta la negligencia oficial, por lo que exigió la dimisión de Garduño Yáñez.

"Francisco Garduño debe renunciar @INAMI_mx. Ni la criminalización presidencial a las personas fallecidas, oculta la negligencia oficial. Protestaban por falta de agua. Se amotinaron. No les abrieron. Las dejaron morir, reportan medios", apuntó.

Por su parte, la panista Xóchitl Gálvez lamentó esta tragedia, urgió una investigación y cuestionó si los protocolos migratorios prevén medidas de protección civil en las estaciones migratorias.

"Lamentable la tragedia en #CiudadJuárez. Mis condolencias a familias de #migrantes y mi deseo de pronta recuperación a los heridos. Ellos sólo buscaban mejorar su vida.

"Urge una investigación. ¿Los protocolos migratorios comprenden medidas de protección civil en estaciones?", cuestionó.