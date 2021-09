Senadores toman receso para destrabar acuerdo en Revocación de Mandato

Senadores de todos los grupos parlamentarios acordaron un receso de dos horas, para tratar de desatorar las negociaciones entre Morena y la oposición sobre la ley reglamentaria de la revocación de mandato, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, aseguró que pese a las diferencias que imperan entre ambas partes, hoy mismo se aprobará la Ley Federal de Revocación de Mandato. "Vamos a declarar un receso para dar paso a un paso no apresurado de buscar alternativas de solución", apuntó.

Explicó que los acuerdos se han demorado debido a que un grupo plural de todas las bancadas está revisando uno por uno los 60 artículos que contiene el dictamen; "vamos en el artículo treinta y tantos y todavía no llegamos al tema de la pregunta", que es el punto principal del diferendo.

"Yo decidí como líder de la mayoría hacer un esfuerzo para lograr un consenso y evitar la judicialización" de la ley, subrayó el coordinador de los senadores de Morena, pero advirtió que si no se alcanza un acuerdo y no hay alternativa, "la decisión de la mayoría es la que prevalece", aunque señaló que espera que no se llegue a eso.

Monreal indicó que se determinó que se decrete un receso de 4 a 6 de la tarde, para regresar a discutir el dictamen, "y espero que ya tengamos un producto más acabado", apuntó.