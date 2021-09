Señalan a exfiscal por caso de tráiler con cadáveres en Jalisco

Tras ser vinculado a proceso por abuso de autoridad, en el caso del tráiler con cuerpos sin identificar que deambuló por Guadalajara en septiembre de 2018, Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), responsabilizó de los hechos al exsecretario de gobierno de Jalisco Roberto López Lara y al extitular de la fiscalía local Raúl Sánchez Jiménez.

El exfuncionario aseguró que la fiscalía del estado es la responsable de los cuerpos que entran al IJCF y que, además, el instituto cuenta con un una junta de gobierno que preside el secretario General del gobierno de Jalisco.

"Es la fiscalía del estado, a través del Ministerio Público, la que, una vez que localiza los restos humanos, dispone su destino final; o bien, es consciente de que sigan almacenados indeterminadamente en el interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses", indicó en un artículo publicado ayer en un medio local.

Aunque no lo mencionó por su nombre, aseguró que el exsecretario de Gobierno fue irresponsable en sus funciones al no procurar un espacio digno para resguardar los cuerpos.

Cuestionado al respecto, el gobernador Enrique Alfaro dijo que en el IJCF no hay una crisis y que se ha trabajado para mejorarlo.