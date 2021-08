Señalan "albazo" para aprobar aborto en el Congreso mexiquense

Los diputados del Congreso mexiquense pretenden "agilizar" la aprobación de la ley para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) mediante un "albazo Legislativo", respondiendo a intereses de grupos minoritarios y con ello abonar a la normatividad contraria a las bases de la fundación de la familia advirtieron integrantes del Frente por la Familia del Estado de México.

Por lo anterior, en conferencia de prensa hicieron un "enérgico llamado al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para que no permita que sea la exaltación de grupos minoritarios más ruidosos, quienes con escándalos impunes violenten el derecho más humano de todos: el derecho a vivir y a que se respete la vida humana y el sexo de cada persona desde su concepción hasta su muerte natural".

Lo anterior, pues manifestaron también su desacuerdo por la ley de Identidad de Género, vigente en la entidad desde hace una semana y que permite a las personas transexuales cambiar su acta de nacimiento acorde al género con el que se identifican y no con el que nacieron.

Advirtieron que no van a bajar la guardia y preparan otras acciones para evitar el avance en la legalización del aborto, además, señalaron que el ejecutivo estatal encuentra se encuentra dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la recepción de la reforma legal para pasar a la historia como un defensor de la vida y la familia o un promotor de la muerte y la disforia.

"Es la perspectiva de familia la que debe impulsar el trabajo legislativo, y así lo demandamos a los poderes del Estado", dijeron.

Además, señalaron que se han reunido con diputados de diversos grupos parlamentarios para señalar su postura sobre este tema, incluso, durante el Parlamento Abierto para la confirmación de la nueva Constitución, pues en su opinión, la interrupción del embarazo es lo mismo que causar la muerte de una persona desde el vientre materno.

Ángeles Bravo, presidenta del Frente acusó que la LX Legislatura del Estado de México ha traicionado los principios democráticos que deberían sustentar su quehacer legislativo, y acusó que no han sido pocas las iniciativas que atentan gravemente contra los padres de familia, sus hijos y la libertad de conciencia y educación.

Valores que consideró fundamentales en todo estado laico y plural, además recordó que estas propuestas de ley no fueron promesa de campaña

de ningún diputado; sin embargo, "con mentiras y falsas promesas llegaron a sus curules para después mostrar que no eran los intereses de los mexiquenses lo que pretendían representar, sino agendas impulsadas por organismos internacionales bajo la tutela de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero.