logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos | Chocan tráileres en Eje 140 de Zona Industrial

Fotogalería

Fotos | Chocan tráileres en Eje 140 de Zona Industrial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sentencian a 19 años de cárcel a exsecretario de Educación en Tamaulipas

El exservidor público se encuentra en libertad hasta que concluyan los tiempos para la defensa

Por El Universal

Septiembre 09, 2025 05:46 p.m.
A
Sentencian a 19 años de cárcel a exsecretario de Educación en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (EL UNIVERSAL).- Por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario dictó una sentencia de 19 años de cárcel a Mario "G", exsecretario de Educación en la administración de Francisco García Cabeza de Vaca.

Dicha resolución fue emitida por la jueza de Enjuiciamiento, Martha Patricia Rodríguez, en la Sala H de la Primera Región Judicial, tras la comprobación del desvío de más de 8.2 millones de pesos, a través de un convenio irregular firmado por una aseguradora.

El extitular de la Secretaría de Educación fue acusado por la firma de un convenio con una empresa aseguradora, para lo cual no tenía facultades.

En el mes de septiembre de 2023 Mario "G" fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, relacionados con la firma de un convenio con la empresa aseguradora y fue declarado culpable el 22 de agosto de este año 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Actualmente el exservidor público se encuentra en libertad hasta que concluyan los tiempos que otorga la ley para la defensa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sentencian a 19 años de cárcel a exsecretario de Educación en Tamaulipas
Sentencian a 19 años de cárcel a exsecretario de Educación en Tamaulipas

Sentencian a 19 años de cárcel a exsecretario de Educación en Tamaulipas

SLP

El Universal

El exservidor público se encuentra en libertad hasta que concluyan los tiempos para la defensa

Aprobada reforma constitucional para expedir ley contra extorsión
Aprobada reforma constitucional para expedir ley contra extorsión

Aprobada reforma constitucional para expedir ley contra extorsión

SLP

El Universal

La Cámara de Diputados aprueba por unanimidad reformar la Constitución para expedir una ley general contra la extorsión.

Investigación sismológica de la UNAM tras sismo de 1985
Investigación sismológica de la UNAM tras sismo de 1985

Investigación sismológica de la UNAM tras sismo de 1985

SLP

El Universal

El Laboratorio Mesa Vibradora y la Red de Banda Ancha fortalecen la instrumentación sísmica en la UNAM, contribuyendo a la seguridad.

Diputada propone legalizar ortotanasia para enfermos terminales
Diputada propone legalizar ortotanasia para enfermos terminales

Diputada propone legalizar ortotanasia para enfermos terminales

SLP

El Universal

Se discute la viabilidad legal de la ortotanasia y la responsabilidad penal del personal de salud.