SEP celebra centenario de su fundación

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia de celebración del centenario por la fundación de la dependencia federal.

En su mensaje destacó que gracias al esfuerzo de los maestros durante la pandemia, la educación en el país no se detuvo y se lograron grandes proyectos como "Aprende en casa".

"Mi reconocimiento para esos maestros que montaban una bocina en sus autos y recorrían las comunidades más alejadas para no dejar a ningún niño y niña del país sin educación", dijo.

Recordó que el 3 de octubre de 1921, inició la edificación de la SEP en la que señaló, uno de los principales retos era y sigue siendo reducir la desigualdad y la injusticia social, por lo que anunció una jornada contra el analfabetismo en México.

"Actualmente hay cerca de 4 millones de personas en el país que padecen este rezago y el reto que tenemos es que en un año podamos llegar con todos ellos y cerrar esa brecha educativa que aún persiste en el país", dijo.

Por lo anterior dijo que se van crear cursos integrales y se estará arrancando el 22 de octubre, también hizo un llamado a los profesores jubilados a unirse a estas jornadas.

"Ya nos estamos acercando con ellos, por ejemplo en Tabasco ya tenemos varios maestros jubilados interesados en apoyar con esta gran labor", señaló.

Además precisó que esta jornada forma parte de los festejos por los 100 años de la SEP; sin embargo, se buscará que se quede como un programa fijo para que ningún mexicano padezca este retraso educativo.

Al respecto y durante su participación en el evento, Alejandra Ávalos Rogel, docente investigadora de la escuela normal superior de México, recordó que hace 100 años, cuando la SEP se pensó el reto era erradicar el analfabetismo que se vivía en el país en el 80% de la población, mismo que ahora sólo es del 4%.

"El pasado 3 de octubre se cumplieron 100 años desde que se fundó la SEP, se tiene mucho que celebrar porque se inició con el objetivo de brindar la misma educación a los hijos de hacendados, así como a los hijos de los campesinos.

En aquel entonces había 80% de la población que no sabía leer ni escribir, tenemos que celebrar que hoy sólo es del 4% y todo esto es gracias al trabajo que hay en la dependencia pero sobre todo del trabajo de los maestros que son el pilar de la SEP", resaltó.

En el evento estuvieron presentes la senadora Olga Sánchez Cordero, María Luisa Albores, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, Secretaría de Cultura, María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Enrique Graue, Arturo Reyes Sandoval, director del instituto Politécnico Nacional (IPN) entre otros.