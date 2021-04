SEP: hasta agosto, clases en CDMX

Será en agosto cuando se programe el regreso a clases en la Ciudad de México, dijo la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez.

En entrevista, la funcionaria aseguró que junto a las autoridades de salud se está analizando la viabilidad de regresar a clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de México, pero que esto se debe hacer garantizando en todo momento la seguridad de los niños y trabajadores educativos.

"Estamos en ese proceso. Estamos analizando el proyecto de regreso a clases, que sea seguro y paulatino y no pongamos en riesgo ni a nuestros alumnos ni maestros. La idea es que en la Ciudad de México sea en agosto, en julio, tentativamente, queremos hacer un diagnóstico para saber cómo están desde el punto de vista socioemocional de niños y maestros", dijo.

Además se buscará garantizar la vacunación no sólo de los maestros de escuelas públicas y particulares, sino también de las personas que trabajan en los planteles educativos, por ejemplo conserjes y personal de limpieza hasta conductores de transporte escolar, cuyos salarios muchas veces los pagan los propios padres de familia.

En entrevista, al término de la firma de un convenio de colaboración con la Semarnat, dijo que antes del regreso a clases se llevará a cabo un diagnóstico sobre el estado socioemocional de los niños y se buscará atender principalmente a quienes han perdido a sus padres a causa de la pandemia.

Explicó que el análisis sobre el regreso a clases también se llevará a cabo con gobernadores de las entidades para determinar la estrategia para un regreso seguro.

"El diagnóstico va de acuerdo con cada institución. No podemos hacer un lineamiento general porque depende mucho de la situación de cada escuela. Hay escuelas con espacios muy reducidos donde tendremos que buscar opciones de acuerdo con las necesidades de cada comunidad", dijo.

El diagnóstico evaluará no sólo el estado emocional de niños y maestros, sino también las condiciones de operación de los distintos planteles, porque los lineamientos para el regreso dependerá de este último factor.

Ejemplificó que, por ejemplo, algunos centros Conafe tienen grupos muy pequeños de niños por lo cual no sería complicado mantener la sana distancia o tomar clases en espacios abiertos.

"Sin embargo, hay escuelas que tienes más de mil niños y que son espacios muy reducidos. Se les van a dar opciones a los maestros para que puedan considerar y tomar las medidas de acuerdo a sus necesidades", dijo.

Adelantó que habrá un convenio con el Instituto Politécnico Nacional para que estudiantes de los últimos semestres de Sicología puedan atender a los alumnos de educación básica, media superior y superior como parte de su servicio social.