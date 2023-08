SEP presume cifra de maestros en elaboración de libros; cometen error

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que son "números que no los cree nadie", Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró que un millón 35 mil 121 maestros participaron en las asambleas que se llevaron a cabo en todo el país para elaborar los nuevos libros de textos gratuitos.

Sin embargo, en la gráfica que se proyectó en la pantalla del salón Tesorería de Palacio Nacional durante la conferencia vespertina para justificar el contenido de los nuevos libros de la SEP se mostró un número que no correspondía con esta cifra: "1, 035, 0121".

"De febrero a marzo del 2022 en las primeras asambleas -números que no los cree nadie porque habla de movimiento que se hizo- un millón 35 mil 121 maestros participaron en las asambleas; 32 asambleas a nivel nacional se desarrollaron, no hubo un estado que frenara el ejercicio", dijo.



"Siéntanse orgullosos"

El director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) envió un saludo a los editores, tutores que llevaron a cabo la elaboración de estos libros y los llamó a sentirse orgullosos del trabajo que realizaron.

"A todos los compañeros editores, a todos los compañeros tutores que acompañaron y que hoy son blanco de burlas en los medios de comunicación, a todos ellos les mando un fuerte abrazo, ánimo. Siéntanse orgullosos del trabajo que acaban de realizar", destacó.