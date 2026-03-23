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SEP realiza foro nacional para evaluar la Nueva Escuela Mexicana

Autoridades educativas resaltaron la inclusión de lenguas originarias y saberes locales en el currículo.

Por El Universal

Marzo 23, 2026 09:29 p.m.
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SEP realiza foro nacional para evaluar la Nueva Escuela Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Con el objetivo de evaluar avances, identificar desafíos y fortalecer la Nueva Escuela Mexicana (NEM), la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a cabo el Foro Nacional "La Nueva Escuela Mexicana a tres años: Recuperación, diálogo y construcción colectiva desde la experiencia", con la participación de docentes, estudiantes, académicos e investigadores.

Foro nacional SEP evalúa avances de la Nueva Escuela Mexicana

Durante el encuentro se generaron espacios de diálogo para compartir experiencias en aula, reflexionar sobre la implementación del modelo educativo y construir una visión común de la educación pública en México, considerando la diversidad de contextos del país.

Al inaugurar el foro, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que la revaloración del magisterio es un eje central de la NEM, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Subrayó que las maestras y los maestros no solo adaptan contenidos, sino que construyen programas educativos a partir de las realidades de sus comunidades.

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Autoridades educativas resaltan inclusión cultural y pedagógica

Afirmó que este modelo educativo se consolida en las aulas mediante principios como un currículo contextualizado, el vínculo entre escuela y comunidad, la autonomía profesional docente, el diálogo de saberes y la formación en valores, con el objetivo de garantizar la educación como un derecho. Asimismo, convocó al magisterio a compartir sus experiencias para mantener una actualización permanente del modelo.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que la NEM se construye desde un enfoque plural que coloca al magisterio en el centro de la transformación curricular, en contraste con modelos diseñados de forma centralizada.

En tanto, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luciano Concheiro Bórquez, afirmó que la NEM reconoce la diversidad cultural del país al integrar lenguas originarias y saberes locales como parte del currículo.

El foro incluyó mesas de análisis sobre el Plan de Estudios 2022, la visión transformadora de la NEM y la recuperación de enfoques pedagógicos, con la participación de especialistas como Rosa María Torres y Ángel Díaz Barriga.

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