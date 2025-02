SEP va por desaparición de la Usicamm de AMLO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteró que desaparecerá la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), creada en 2019 durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y propondrá un nuevo sistema para terminar con las "prácticas corruptas" de las autoridades educativas, señaló el titular de la dependencia federal, Mario Delgado.

Durante la presentación de los "foros para la construcción del nuevo sistema para maestras y los maestros" que se realizarán del 25 de febrero al 11 de marzo, dijo que "no es una simulación, es la desaparición de la Usicamm, y construir un nuevo sistema que garantice los derechos laborales de las y los maestros".

Refirió que es necesario desaparecer al organismo encargado de la asignación de plazas y la evaluación docente, porque existe corrupción y nepotismo al interior de éste.

"Abrir paso a un nuevo sistema de maestros y maestras, construido con ellos y ellas, para que no se presenten conductas arbitrarias, de corrupción, influyentismo, ni nepotismo, ni cualquier tipo de arbitrariedad o irregularidad que demerite la función educativa", expresó.

Añadió que los actos de corrupción fueron realizados por las autoridades educativas, y no por los maestros.

"Estos foros deben de responder a varias preguntas, por ejemplo, ¿cómo garantizamos la transparencia? ¿Cómo evitamos que regresen prácticas corruptas? Que hay que decirlo, nunca fueron de las y los maestros, fueron de las autoridades educativas, que se guiaban por la corrupción", afirmó Delgado.

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, dijo que la desaparición del Usicamm beneficiará a los maestros.

"Decía mi abuela, que era muy dicharachera, que el que con atole se quema, hasta el jocoque le sopla. Y cada que hay una reforma, el magisterio dice: ya nos van a chingar, porque siempre es muy complicado. De ninguna manera, de verdad, pueden estar tranquilos de que nosotros, todas las transformaciones que hagamos, serán en beneficio de nuestro pueblo y ahí tiene un lugar especial el magisterio", aseveró.

El senador Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), advirtió que con la creación del Usicamm, se siguió aplicando la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, contra la que estuvieron en desacuerdo.

"La ley que sustituyó, sin sustituir al anterior, se sigue aplicando con criterios diferenciados, discrecionales y arbitrariamente, violentando los derechos de maestras y maestros que prefieren dar clases a sus alumnos, que acudir a las oficinas a reclamar a la autoridad, porque hasta el derecho de ser representado por su organización sindical, ha sido negado, como presume un frustrado en neoliberal exsecretario de Educación", dijo.

El diputado Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, subrayó que se debe "empujar, desde mi punto de vista, que la carrera magisterial sea una carrera de Estado".

"Debo de decir que nosotros no estábamos de acuerdo en la Usicamm, ni en esta nueva ley, desde entonces dijimos que estaba equivocada, el tiempo nos dio la razón, pero más nos da alegría y felicidad de que en la 4T, lo que nos equivocamos, lo aceptamos y lo corregimos, y por eso celebro que esté Mario empujando este nuevo sistema para las maestras y los maestros, porque hay que acabar con esa Usicamm que no funcionó", dijo.