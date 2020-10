Separan a 2 profesores de la UNAM por comentarios misóginos

La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), emitió un comunicado la noche de ayer lunes, en donde informa que separó de cualquier contacto con estudiantes a dos profesores, uno del Departamento de Fisicoquímica y otro del Departamento de Matemáticas.

Esto luego que por medio de redes sociales, se difundieran videos de profesores que supuestamente pertenecen a dicha facultad teniendo comentarios misóginos.

En uno de los videos, se observa a un supuesto profesor de la facultad dando clases en línea, se escucha que comenta que a una mujer le decían la mufla de oro. "¿Ustedes saben por qué le decían la mufla de oro? Ya se imaginarán, ¿no?", dice el profesor, mientras ninguno de los alumnos responde. "Porque era la más ardiente de todas", dice.

Después de este comentario, se le escucha decir que iba a hacer un comentario, con el que los alumnos lo iban a llamar vulgar, "pero lo voy a decir", dice el profesor.

"Hay una niña que le decían la bolsa de hielo de oro, ¿Ustedes saben por qué? No crean que por fría, he. ¿Ustedes han agarrado una bolsa de hielo? ¿Qué le hacen, a la bolsa de hielo? Le dan un azotón a la bolsa de hielos, ¿no?", comenta el profesor. "Pues a esta niña le dicen la bolsa de hielo de oro, ahí viene la parte fea he", advierte, mientras continúa, "porque esta niña con unos golpes aflojaba, como las bolsas de hielo".

En otro de los videos difundidos, se ve a otro supuesto profesor hablando con una alumna, a la que le comenta que algunos archivos que se subieron a Drive "ahí es donde todos, también tú, pueden estar revisando todo lo que vimos, pero no sustituyen la clase", posteriormente se escucha a una alumna comentar que ella sabe que no sustituye la clase, y por eso le pregunta que qué podría hacer, a lo que el profesor responde "pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre".

--Colectiva Toffana hace Pliego Petitorio

La Colectiva Feminista Toffana tiene tomadas las instalaciones de la Facultad de Química de Ciudad Universitaria desde el pasado 14 de octubre, esto por la violencia de género que se vive en dicha facultad.

Autoridades universitarias han tenido algunas reuniones con la Colectiva Toffana para llegar a un acuerdo, y se había anunciado que el día de ayer, 19 de octubre, terminaría el paro de actividades, sin embargo, al no llegar a un acuerdo aún, la misma Facultad de Química emitió un comunicado que se difundió por sus redes sociales, en donde informan que el paro de actividades no había concluido aún y que el diálogo continuaría hoy, 20 de octubre.

Además, se informó que los exámenes extraordinarios se postergarán una semana y los de titulación podrían continuar. También se dijo que en el Edificio B se permitiría el acceso a mujeres al área de Posgrado.

Por medio de sus redes sociales, la Colectiva Toffana creó una encuesta para que se votara sobre los puntos que se pondrían en el Pliego Petitorio que entregarán a las autoridades universitarias con el fin de que se llegue a un acuerdo.

La madrugada de este martes, la Colectiva publicó en sus redes sociales el Pliego Petitorio que entregarían a las autoridades. Entre los puntos que pusieron, se encuentra que la toma de las instalaciones de dará hasta que haya una resolución completa los puntos más importantes del mismo, como la suspensión temporal de acosadores, violadores y agresores de la Facultad que se encuentren en algún proceso de investigación. También piden que no haya represalias a cualquier estudiante que participe en el paro o la toma de instalaciones.

Otro punto que tocan, es sobre atención psicológica, ya que piden mejorar estos servicios. Piden que personal de la Facultad, como investigadores/as, profesores/as, personal de limpieza, laboratoristas, entre otros, presenten exámenes psicológicos al menos una vez cada dos ciclos, además de recibir capacitación en asuntos de género, y que la psicóloga que esté disponible para atender temas de violencia, tenga una perspectiva de género.

Otra petición que hacen, es que al personal y las y los profesores de la Facultad se les imparta un curso de Perspectiva de Género.

En días pasados, se dio a conocer que una estudiante de la UNAM denunció haber sido violada por su expareja sentimental, a quien identificó como Alberto "R", dentro de las mismas instalaciones de Ciudad Universitaria.