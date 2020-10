Sepulta Senado Big Brother Fiscal

Con cambios que eliminan el llamado Big Brother Fiscal, que reducen cargas fiscales a servicios del tipo Uber y que utilizan plataformas digitales de comercio, entre otros, el pleno del Senado aprobó en lo particular y en lo general la minuta de las leyes de IVA, ISR y del Código Fiscal de la Federación, y devolvió el proyecto a la Cámara de Diputados.

En una primera votación de 56 votos a favor y 34 en contra, se aprobaron los artículos que en la discusión en lo particular quedaron en términos del dictamen sobre los tres ordenamientos. Luego se votaron los cambios al dictamen que deberá revisar la Cámara de Diputados, con 92 votos, todos a favor.

Los diputados tendrán que analizar y decidir si aceptan bajar del 2.4% al 1%, el Impuesto sobre la Renta (ISR), a la enajenación de bienes y prestación de servicios. Los senadores bajaron del 2.8% al 2.1% la retención a la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes.

En el caso de la prestación de servicios de hospedaje, igualmente en plataformas, el 5% pasa al 4%, de acuerdo con la modificación aprobada en el recinto de Paseo de la Reforma, a propuesta de la senadora Ana Lilia Rivera.

Lo que se conoce como Big Brother unificó en contra a las bancadas, que resolvieron eliminar del proyecto del Código Fiscal de la Federación la facultad del SAT para el uso de herramientas tecnológicas con el fin de recabar imágenes o materiales que sirvan como constancia de la notificación personal.

También modificaron en el proyecto de la Ley Federal de Derechos una disposición sobre pagos de visitantes extranjeros, y resolvieron: "Mantener la exención del pago de derechos a los visitantes extranjeros que ingresan a territorio nacional por vía terrestre y su estancia no exceda de siete días".

La Cámara de Diputados establecía el pago de mil 500 pesos y queda en 300 pesos, el cobro de derechos de la reserva de la Biósfera Chinchorro y Parque Nacional Arrecife Alacranes.