¿Ser infiel constituye un delito en México? Arturo Zaldívar responde en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- La infidelidad es la violación de un acuerdo implícito o explícito de exclusividad en una relación íntima, ya sea emocional o sexual, el cual, algunas personas consideran que es inaceptable en cualquier circunstancia, mientras que otras pueden tener una opinión más tolerante.

Ante ello, Arturo Zaldivar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respondió la pregunta de muchas personas quienes aún se pregunta si la infidelidad es un delito.

Por medio de TikTok, el ministro aclaró que hoy en día ser infiel "ya no es un delito".

"Hasta hace muy poco, algunos códigos penales de los estados todavía consideraban el adulterio como un delito", señaló.

De igual manera, puntualizó: "La fidelidad es un tema de dos, a veces de más (poliamor) [...] si aceptan una infidelidad en caso de que se enteren, es tema de ellos".

"Claramente el Estado no tiene por qué meterse", concluyó.

Hasta el momento, el video cuenta con 1.3 millones de reproducciones y con más de 87 mil "likes".

¿Por qué las personas son infieles?Es importante aclarar que la infidelidad se entiende como el abuso o al mal uso de la confianza que nos dio la otra persona. Por lo que alguien es infiel desde el momento en el que está coqueteando con otra persona a través de mensajes, es decir, no es necesario que exista una interacción física.Esto es porque desde el momento que alguien decide estar en una relación de cualquier tipo; ya existe un compromiso emocional.Aunque no existe como tal un motivo real o específico para ser infiel, pues cada persona es diferente, sí se pueden identificar cuatro razones principales:1. Insatisfacción en la relaciónEsto ocurre cuando nos damos cuenta que no es lo mismo el noviazgo que un matrimonio, porque ya no es lo mismo convivir a diario con esa persona y te vas dando cuenta de cosas que no te parecen o ya no te gustan tanto o también de cosas que ya no disfrutas hacer con tu pareja.Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe un matrimonio perfecto y que todo se puede hablar para conocerse y aceptarse.2. El sentimiento de rechazo o de abandonoEsto se da principalmente por la cuestión de los tiempos, es decir, cuando uno de los dos miembros tiene horarios de trabajo muy extensos y no le brinda la atención que la otra persona pide.También ocurre en los matrimonios cuando el esposo siente que los hijos le robaron atención, o porque el hecho de tener hijos implica una mayor responsabilidad incluyendo los gastos.Entonces, lo que se ocupaba en un viaje en pareja ahora se ocupa en los hijos, y así, distintos factores.3. Cuando la persona no cubre tus necesidadesEsto puede estar relacionado con el punto anterior, pero les pasa a las personas que tienen expectativas muy altas de su pareja y al no tener lo que buscan en cuanto a estándares de belleza, económicos o de otro tipo; puede que lo busquen en otra persona.4. Heridas de la infanciaExiste un estudio de la Universidad de Florida que sugiere que la persona que es infiel es por una especie de apego inseguro, esto ocurre cuando las relaciones que tuvieron en la infancia influyen en la forma en cómo se relacionan en una edad adulta.Asimismo, tienden a llenar vacíos o quieren jugar un papel como de "salvador" porque pretenden ser la salvación en la vida de otra persona.