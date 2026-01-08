Será Gertz Manero embajador en el Reino Unido

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Alejandro Gertz Manero, quien recientemente dejó la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), será nombrado embajador de México en el Reino Unido, después de que el gobierno británico otorgará el beneplácito correspondiente.

La Mandataria confirmó que el nombramiento ya cuenta con la autorización del país receptor, aunque todavía deberá ser ratificado por el Senado de la República, como lo establece la Constitución.

"Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, sí, Inglaterra", señaló Sheinbaum Pardo al referirse a la nueva encomienda diplomática de Gertz Manero.

La Presidenta destacó que el proceso aún debe cumplir con el trámite legislativo, por lo que será el Senado el que determine la aprobación final del nombramiento para que el exfiscal asuma formalmente la representación diplomática de México en Londres.

La embajada de México en el Reino Unido actualmente es encabezada por Josefa González Blanco Ortiz, exsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el gobierno del expresidente López Obrador.

Alejandro Gertz Manero fue fiscal de la República desde el 18 de enero de 2019, en la administración de López Obrador, hasta su renuncia el 27 de noviembre de 2025.

González Blanco felicitó al extitular de la Fiscalía General de la República, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo anunció como embajador de México en el Reino Unido.

"Confío en que su labor contribuirá a seguir fortaleciendo la relación bilateral entre nuestras naciones, que ha sido el mayor honor para mí impulsar durante mi encargo como embajadora.

Agradezco al expresidente López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad de haber servido a mi país".