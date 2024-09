Será "un día de fiesta" cuando se apruebe la reforma judicial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que será "un día de fiesta" cuando se apruebe la reforma al Poder Judicial.

"Imagínese que ya no haya ministros que ganen 700 mil pesos mensuales, si esa reforma se aprueba, es devolverle su validez a la Constitución, que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente y los ministros ganan cuatro veces más. Si entre todos logramos eso, va a ser un día de fiesta, el día que se apruebe".

El Mandatario señaló que esto será un paso muy importante, porque en el periodo neoliberal se aprobaron leyes por consigna y en contra del pueblo de México.

El presidente López Obrador aseguró que no son tiempos de moderación, sino que son tiempos de definición porque no se puede defender que haya una oligarquía de privilegios quienes dominen en México y que usen de parapeto a la democracia.

AMLO alista análisis de "ineficiencias del Poder Judicial"

López Obrador encargó un análisis a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad y a la Consejería Jurídica de Presidencia de las "ineficiencias del Poder Judicial" para que los senadores voten "de acuerdo a su conciencia" la reforma judicial.

En su conferencia mañanera de este viernes 6 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador señaló que "sería muy bueno" tener un análisis del trabajo de los integrantes del Poder Judicial, "sobre todo cuando se trata de proteger a influyentes". Apuntó que se presentará el martes de la próxima semana, en el marco de la discusión y eventual aprobación en el Senado.

"Todas estas estadísticas de la ineficiencia del Poder Judicial", expresó López Obrador al criticar a jueces, magistrados y Ministros, así como al Consejo de la Judicatura.

"Para que quede constancia de lo que quieren mantener los que van a votar en contra de la reforma al Poder Judicial", agregó.

López Obrador acusó que hay nepotismo en el Poder Judicial y señaló que también se actualice "lo de los sabadazos", cuando dejan libres a presuntos delincuentes: "O sea, toda la información para que los senadores voten de acuerdo a su conciencia".

Indicó que se hará un "el guión" de cómo están las decisiones que se toman los fines de semana; cuántos años y cuántas personas no han sido sentenciadas; cuántos amparos han otorgado en contra de las obras de su gobierno, en comparación con sexenios pasados; y los recursos que ha interpuesto la Fiscalía porque no autorizan órdenes de aprehensión, como el segundo tirador en el Caso Colosio.