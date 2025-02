Seré gobernador si el pueblo lo decide: Saúl Monreal

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, pese a que la prohibición del nepotismo electoral aplicará hasta 2030, quien incurra en esa práctica en 2027 "se va a ver muy mal", el senador Saúl Monreal Ávila reafirmó su interés en contender por la gubernatura de Zacatecas, que actualmente ostenta su hermano David.

En entrevista, el legislador morenista afirmó que respeta la postura de la mandataria, pero esperará los tiempos que marque Morena y hará lo que diga el pueblo de Zacatecas.

"Si el pueblo de Zacatecas decide que yo participe, así va a ser", recalcó.

"Lo dijo en su momento el licenciado Andrés Manuel, el pueblo es el que manda y vamos a esperar a que el pueblo defina y decida sobre el futuro de Zacatecas. (...) Yo no trato ni deseo ser un hipócrita. Deseo siempre hablar con honestidad. Y como dicen, el que respira, aspira. Y por supuesto que mi aspiración está ahí, presente".

Saúl Monreal reiteró que lo avalan 27 años de trayectoria política.

"La única herencia que recibí de mis padres fue la herencia del trabajo, de la vocación de servicio. Y voy a continuar en ese mismo sentido.

-¿Entonces va por la gubernatura?, se le preguntó.

-Sí, en su momento, vamos a esperar y vamos a trabajarla, respondió.

"Nunca se me ha dado la idea de ser hipócrita ni de ocultar. Al contrario, yo sí lo digo públicamente. Esperaré los tiempos procesales electorales", insistió.

Saúl Monreal dijo que le tiene confianza al pueblo de Zacatecas, que es sabio.

"Y lo que yo les digo es que a mí me avalan 27 años de trayectoria, de trabajo político. Ahí está el trabajo y lo pondré al escrutinio del pueblo de Zacatecas".

-¿Esto no es traicionar lo que la presidenta ha estado postulando?

-A ustedes les consta que fui de los primeros en apoyar la reforma sobre el nepotismo y la no reelección. Lo seguiré haciendo porque es mi vocación y porque estoy comprometido con este movimiento de la Cuarta Transformación. En su momento, sí, por supuesto, aspiro, lo he dicho siempre y lo reitero públicamente.

"Si el pueblo de Zacatecas decide que yo participe, así va a ser. Es una decisión del pueblo de Zacatecas, como también, si fuera el caso, que no participara por la voluntad del pueblo de Zacatecas", concluyó.