Sereno, pensativo y cabizbajo, así luce Murillo Karam en su audiencia

Un Jesús Murillo Karam sereno, pensativo y en ocasiones cabizbajo, presencia este miércoles una ríspida continuación de la audiencia inicial, en la que se decidirá si es vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa, entre sus abogados defensores y el juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia.

Vestido con chamarra y pantalón color beige, el uniforme de los presos, Murillo Karam dijo su nombre al juez al inicio de la comparecencia, que arrancó una hora y media después de las ocho de la mañana a la que estaba citada.

Flanqueado por sus abogados particulares, José Xavier López García, Antonio López y Elba Marina Vázquez Mendoza, el extitular de la entonces Procuraduría General de la República, plática en voz baja sus defensores, se acomoda en su asiento, siempre con las manos metidas en las bolsas de la chamarra.

Porta un cubrebocas color negro, con la nariz descubierta. Después de 11 minutos de iniciada la audiencia, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia decretó un receso para solucionar problemas técnicos en la videograbación de la diligencia, tiempo que Murillo Karam utilizó para platicar con sus representantes legales.

Al reanudarse la audiencia, los abogados de Murillo Karam expresaron al juez que no hay datos de prueba, testigos y documentos que acrediten que el exprocurador general de la República fabricó la llamada "Verdad Histórica" del caso Ayotzinapa.

En su intervención, el abogado José Xavier López García aseguró que las acusaciones de la Fiscalía General de la República están basadas en conjeturas y en frases de conferencias de prensa que no tienen validez jurídica porque no se dijeron ante un juez.

Un momento álgido se registró cuando el juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, amagó con expulsar de la sala dos del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte al abogado Antonio López, al considerar que le ha faltado al respeto, al elevar la voz y no acatar sus instrucciones en la audiencia.

"Modere su actitud, por falta de respeto lo apercibo para que modere su actitud o de lo contrario lo voy a tener que expulsar de esta sala", advirtió.