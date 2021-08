Sergio Mayer quiere ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- "Yo utilicé el medio artístico para llegar a dónde estoy", fue lo que el actor y aún diputado Sergio Mayer declaró a Yordi Rosado, durante una charla que tuvo con el conductor para su canal de YouTube.

El exGaribaldi le explicó a Yordi que todos los pasos que dio en su carrera tuvieron una razón, primero fue modelo para ser actor y tras lograr esta meta aprovechó su popularidad para abrirse las puertas en otros ámbitos, como el de la política.

"A corto plazo te puedo decir que a mí me gustaría ser senador de la República o jefe de Gobierno de la Ciudad de México, yo quiero dejar huella de algo positivo. Cuando yo dije que quería ser diputado todo el mundo se burló y dijeron, 'ay sí, el striper', a mí no me da pena haber sido striper, porque es parte de mi carrera y de mi historia".

Aseguró que a diferencia de otros artistas que en cuanto llegan a una curul piden licencia y dejan botado el trabajo, él puede demostrar que fue íntegro y cumplió con su papel de diputado y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, teniendo casi el 95% de asistencia; por eso fue muy claro cuando tomó el cargo, no haría nada como empresario o actor hasta que terminara su cargo, por eso hasta el final decidió hacer el espectáculo "Sie7e".

Sergio Mayer aseguró que su decisión de entrar al mundo de la política no fue una ocurrencia, sino que su trabajo comenzó tiempo atrás siendo vocero de los derechos de los niños, lo que lo llevó a hacer trabajo social e impulsar iniciativas de ley desde el activismo ciudadano.

"Y de repente dicen, 'ay un actor que quiere ser político'; porque dicen que los actores son tontos, son estúpidos, son pen..., no pueden opinar, yo no sé si otros diputados actores o cantantes han hecho buen o mal papel, yo hablo por mi trabajo y quien lo quiera creer que bueno y el que no, no me interesa".

Cuando Yordi le preguntó si la gente de Morena lo buscó, Mayer aseguró que no, y que la invitación no fue por ser un personaje popular, porque los hay con mayor número de seguidores que él, y tampoco por agarrar un trabajo.

"Yo no vivo del erario público, por supuesto que tengo que cobrar por hacer mi trabajo, pero yo vivo del esfuerzo y del trabajo del que te he hablado todo este tiempo, yo no tengo absolutamente nada que me haya dado mi suegro, más que cariño y amor y eso se lo voy a respetar y agradecer siempre, todo lo que hay en mi casa es por mi trabajo".

También aseguró que no le importa las críticas que le haya acarreado su decisión de ayudar a víctimas de la violencia, como el de Alexa Parra, porque para eso decidió ser diputado y él está en la obligación de atender a alguien que se le acerque con una situación así.

"Ahora resulta que por apoyar a la víctima estás haciendo tráfico de influencias. Si dices, oye estás apoyando a un violador, estás apoyando a un narcotraficante para que lo saquen de la cárcel, eso es tráfico de influencias. Yo no puedo decidir, porque no soy juez ni ministerio público, si lo que está diciendo una víctima es verdad o mentira, ese no es mi trabajo, mi trabajo es escuchar a la víctima, apoyarla y guiarla para que haga la denuncia y se lleve un buen proceso".