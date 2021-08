Sergio Mayer revela que le gustaría ser jefe de Gobierno de la CDMX

El actor y diputado federal por Morena, Sergio Mayer, reveló que quiere ser senador federal o jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con Yordi Rosado, el ex integrante del grupo musical Garibaldi habló sobre sus aspiraciones políticas y aseguró que su declaración causaría "mucho ruido".

"Cuando dije que yo quería ser diputado, todo el mundo se burló (...) a corto plazo, te puedo decir que quiero ser senador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México", comentó el militante de Morena.

Sergio Mayer señaló que tiene como objetivo "dejar huella de algo positivo".

"Voy a recibir todas las críticas por haberlo dicho en tu programa, pero no me importa, es lo que más me motiva", dijo el también empresario.

Destacó que de conseguir otro cargo político se mantendrá en el mundo de la farándula y en su actividad empresarial

Sergio Mayer presume Doctorado Honoris Causa

Sergio Mayer compartió con sus seguidores en redes sociales el momento en el que recibió el Doctorado Honoris Causa, entregado por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia (Imele).

El actor y aún diputado, agradeció el reconocimiento que dijo, lo obliga a seguir trabajando por los niños y a mantener su compromiso con México.

"Gracias @imelehonoris por la distinción de su reconocimiento al trabajo y trayectoria a favor de las y los niños, mi compromiso para seguir trabajando por México", se lee.

Mayer ha dado de qué hablar en las últimas semanas por apoyar públicamente a Alexa Parra, quien denunció por supuerto abuso a su padre, el actor Héctor Parra.

Ayer, Daniela Parra, hermana de Alexa, pidió a la Mtra. Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, que revisara personalmente el caso de su padre, quien se encuentra detenido en el Reclusorio Oriente. También señaló que la Coordinadora General de Víctimas aceptó su reunión con el diputado federal, Sergio Mayer, lo que confirma, dice, el presunto delito de Tráfico de Influencias cometido por Mayer.

El exintegrante de Garibaldi posteó forografías del momento en el que recibió el galardón, y aprovechó para agradecerla a su esposa, Issabela Camil su apoyo incondicional y siempre acompañarlo en los momentos importantes.

"Gracias @issabelacamil por estar siempre presente. Son éxitos compartidos, sin tu apoyo a mi lado no sería la mismo. Te amo".

Sergio enfatizó que a pesar de las críticas, la envidia y la adversidad, lo importante es no perder de vista los objetivos.

"Este tipo de reconocimientos nos obligan a continuar adelante, no importa la adversidad, la envida, la crítica. Plantea tu meta sin perder tus principios, valores y ética. Nunca pierdas tu objetivo".

Con este galardón, el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia reconocen a personalidades "con méritos excepcionales por sus contribuciones en cualquier campo del conocimiento, de las artes o por la destacada contribución de su vida y obra, a las causas más nobles de la humanidad".