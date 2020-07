Series, aburridas si se les compara con lo que pasa en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las series de Netflix son muy fresas y aburridas si se les compara con hechos que ocurren en México, entre ellas, aseguró, las resoluciones que ha hecho el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección (Inai) de haber ordenado que el caso Odebrecht, en el que está implicado Emilio Lozoya Austin, extitular de Pemex, se mantuviera en secreto.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que por pedir que se conozcan este tipo de casos existe mucho malestar y coraje contra su gobierno.

"¿Cómo creen que me voy a quedar callado y no voy a expresar que el Instituto de la Transparencia en una de las resoluciones fue mantener en secreto el caso Odebrecht? El Instituto de la Transparencia resuelve mantener en secreto.

"El escritor (Franz) Kafka es costumbrista, es surrealismo puro; las series de Netflix, no, son muy fresas, aburridas. Esto sí es importante, esta realidad, amarga, perversa, todo esto que existía. Entonces por esto (hay) tanto coraje en contra del gobierno que represento", dijo.